Ypsomed: Ist das wirklich alles?

Für die Aktie Ypsomed stehen per 25.03.2019, 10:39 Uhr 124,73 CHF an der Heimatbörse SIX Swiss Ex zu Buche. Ypsomed zählt zum Segment "Gesundheitsversorgung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Ypsomed auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ypsomed beläuft sich mittlerweile auf 122,08 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 127,582 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,51 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 129,36 CHF. Somit ist die Aktie mit -1,37 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 41,84 und liegt mit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) von 105,6. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Ypsomed auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Ypsomed ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ypsomed-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,8, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,19, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.