Ypsomed: Auf Erfolgskurs!

Ypsomed bleibt auf Erfolgskurs. Der Umsatz wurde im 1. Halbjahr um 17,5% gesteigert. Das operative Ergebnis kletterte um 45% auf 28,1 Mio SFr. Skaleneffekte (höhere Produktionsauslastung) und Effizienzgewinne waren für den überproportionalen Gewinnanstieg hauptverantwortlich. Laut Ypsomeds Finanzchef lag die Umsatzrendite erstmals über 11%. Ypsomeds großer Wettbewerbsvorteil besteht in seiner Plattformstrategie. Im Gegensatz zu früheren Verfahren können dadurch auf einer Produktionsanlage bis zu 12 Injektionssysteme hergestellt werden. Das sichert dem Konzern die Markt- und Kostenführerschaft.

Die Prognose für das Umsatzwachstum wurde von 12 auf 15% angehoben

Das Segment Delivery Systems, das Pharmakunden mit Injektionssystemen versorgt, profitierte von den guten Geschäften der Großkunden AstraZeneca und GlaxoSmithKline. Der Umsatz erhöhte sich um 11,7%. Der Bereich Diabetes Care steigerte den Umsatz um 23%. Eine Kooperation mit der Branchengröße Novo Nordisk und die Einführung der eigenen Insulinpumpe versprechen weiteres Wachstum.

Um das Wachstum bis 2030 zu absorbieren und die Kostenbasis in Euros auszuweiten, wird für mehr als 50 Mio € eine neue Fabrik in Schwerin gebaut. Die Diskrepanz: 60% der Umsätze werden in Euro erwirtschaftet, aber nur 40% der Kosten. Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung wurde die Prognose für das Umsatzwachstum von 12 auf 15% angehoben. Die Gewinnprognose wurde nicht angehoben, da Einführungskosten für die neue Insulinpumpe Ypso Pump belasten.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.