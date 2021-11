Ypsomed Aktie: Der nächste große Wurf!

Per 12.11.2021, 04:49 Uhr wird für die Aktie Ypsomed am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 177.2 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gesundheitsversorgung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Ypsomed einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Ypsomed jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ypsomed-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 151,3 CHF. Der letzte Schlusskurs (177,2 CHF) weicht somit +17,12 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (152,66 CHF) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+16,07 Prozent), somit erhält die Ypsomed-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Ypsomed-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Ypsomed schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,33 % und somit 2 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,33 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 348,58 und liegt mit 342 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) von 78,81. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Ypsomed auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.