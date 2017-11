Die Ypsomed Aktie bleibt auf Wachstumskurs!

Liebe Leser,

Ypsomeds Geschäftszahlen lagen am oberen Ende der Prognose. Der Umsatz stieg um 15,6% auf 389,6 Mio SFr, und der Gewinn erreichte 46,2 Mio SFr (+29,1%). Im laufenden Geschäftsjahr soll der ambitionierte Wachstumskurs fortgesetzt werden. Ein Umsatzplus von 15% wird erneut angestrebt. Der Ausblick hinsichtlich der Profitabilität enttäuscht etwas. Beim operativen Ergebnis wird mit einer Stagnation oder leichten Steigerung gerechnet, sodass die operative Marge von 14,2 auf rund 12% sinken dürfte.

Damit rückt Ypsomed von dem mittelfristigen Ziel, einer operativen Marge von 20%, ab. Grund für die Stagnation sind die verstärkten Investitionen in die Marktpenetration, geografische Expansion und Produktweiterentwicklung. Schwerpunkt der Investitionen ist das Segment Diabetescare. Insbesondere die Einführung der eigenen Insulinpumpe Ypsopump treibtdie Marketing- und Vertriebskosten in die Höhe. Sie soll alleine in diesem Jahr in 10 Ländern eingeführt werden.

Ein dringend notwendiger Schritt, denn Ypsomed konnte sich mit der US-Firma Insulet nicht über eine Verlängerung des Vertriebsvertrags für die Insulinpumpe Omnipod über Juni 2018 hinaus einigen. Damit verliert der Konzern einen wichtigen Umsatz- und Gewinntreiber. Grob kalkuliert sind es 30% des Umsatzes und 44% des operativen Ergebnises. Als Entschädigung erhält Ypsomed aber 50 Mio $, da der Konzern das Vertriebsnetz in Europa aufgebaut hat.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.