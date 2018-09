Youxian-Distrikt in Mianyang zieht 28 Projekte im Wert von 21,9 Milliarden RMB an

Mianyang, China (ots/PRNewswire) - Der Youxian-Distrikt, einKerngebiet der für Wissenschaft und Technologie bekanntenbezirksfreien Stadt Mianyang, hat bei einer Veranstaltung zurInvestitionsförderung, die am 6. September im Rahmen der 6. ChinaScience and Technology City International High-Tech Expo stattfand,28 große Industrieprojekte mit Gesamtinvestitionen von rund 21,9Milliarden Yuan (3,2 Milliarden USD) anziehen können.Die Projekte umfassen die Bereiche intelligente Fertigung,militärisch-zivile Integration, Energieeinsparung und Umweltschutzsowie intellektuelle Unterstützung und Personalwesen.Luo Zongzhi, der stellvertretende Bürgermeister von Mianyang undDirektor der dem Staatsrat unterstellten Kommission zur Kontrolle undVerwaltung von Staatsvermögen, erklärte in seiner Rede, dass Youxianüber reiche wissenschaftliche und technologische Ressourcen, einesolide industrielle Grundlage und ein hervorragendes politischesUmfeld verfüge."Eine umfassende strategische Zusammenarbeit mit der Universitätder Chinesischen Akademie der Wissenschaften, derSichuan-Universität, der Chengdu Qingbaijiang-Bezirksregierung undden sechs Instituten der China Academy of Engineering Physics ist fürYouxian von entscheidender Bedeutung, um den industriellen Wandelweiter zu beschleunigen", sagte er weiter.Jiang Bin, Parteivorsitzender des Distrikts Youxian, sagte, derDistrikt zeichne sich als dynamischer, ökologisch ausgerichteter,authentischer und positiver Standort mit guter rechtlicherAbsicherung aus, der weitere Projekte, Investitionen und Talentebegrüßt.Im Rahmen der Feierlichkeiten vergab die Regierung des DistriktsYouxian im Einklang mit ihrer Politik zur Unterstützung derEntwicklung von Unternehmen der militärischen und zivilen IntegrationGelder in Höhe von rund 5,09 Millionen Yuan für 39 Projekte von 23Unternehmen bzw. Einheiten.Die Distriktregierung vergab zudem 1,15 Millionen Yuan an zehnUnternehmen und Einheiten für ihre Beratungsleistungen, umInvestitionen und Spitzentalente anzuziehen.Der Distrikt hatte im Januar eine Allianz gegründet, die daraufabzielt, durch strategische Zusammenarbeit mit 18 Handelskammern undPlattform-Unternehmen in der Region Beijing-Tianjin-Hebei, imJangtse-Delta, im Perlflussdelta sowie der Chengdu-Chongqing-Regionund den Provinzregierungen von Xiamen und Chongqing weitereInvestitionen und Talente anzuziehen, und die Regionen in Ost undWest für die Industrie zu verbinden.Seit Anfang dieses Jahres hat der Distrikt 32 Projekte mit einemGesamtinvestitionsvolumen von 62,6 Milliarden Yuan angezogen,darunter ein neues Cluster der Energiewirtschaft mit einemInvestitionsvolumen von 13 Milliarden Yuan und einen RofsMicrosystem-Standort mit einem Investitionsvolumen von 12,8Milliarden Yuan.Pressekontakt:Deng Jiali+86-189-8140-2772470084523@qq.comOriginal-Content von: Youxian District People's Government of Mianyang Municipality, übermittelt durch news aktuell