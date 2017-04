SAN BRUNO (dts Nachrichtenagentur) - Die Youtube-Chefin Susan Wojcicki will "das Maß aller Dinge in der Technologie bleiben". Es sei wichtig gewesen, "in Videos für mobile Geräte zu investieren, sonst wärst du weg vom Fenster gewesen", sagte sie der "Bild am Sonntag". Heute gelte der Fokus 360-Grad-Videos und 3D-Videos, zudem sammele man Erfahrungen mit virtueller Realität.

"Außerdem fokussieren wir uns auf Tools für unsere Künstler, damit sie eigene Communities bilden können." Ihr aktuelles Lieblingsvideo sei der Vier-Minuten-Clip "Do what you can`t". Dieser sei eine "brillant erzählte Geschichte" und "eine wunderschöne Hommage an unsere Filmer, die einfach das drehen, von dem andere sagen, es geht nicht".

