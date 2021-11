Yousician und Duolingo kooperieren mit Juanes, um der Welt zu zeigen, wie man die universelle Sprache der Musik spricht

New York (ots/PRNewswire) -Juanes wird in der Spotlight-Kursreihe von Yousician und im Podcast "Relatos en Inglés" von Duolingo auftreten, um zu zeigen, wie Sprache und Musik die Ausdrucksmöglichkeiten des Menschen erweitern.Yousician, die weltweit führende Plattform zum Erlernen und Abspielen von Musik, und Duolingo, die Nummer 1 unter den Sprachlern-Apps, tun sich mit dem GRAMMY-Gewinner und kolumbianischen Sänger und Songwriter Juanes zusammen, um Fans und Nutzer zu inspirieren, die universelle Sprache der Musik zu sprechen. Diese beispiellose Partnerschaft gibt den Fans einen Einblick in die Art und Weise, wie "sprechende Musik" die kreative Reise eines jeden Menschen prägen kann.In seinem Yousician-Spotlight-Kurs zeigt Juanes den Spielern, wie er mit seinen charakteristischen Gitarrenriffs und -rhythmen durch Musik kommuniziert. Mit Inhalten auf Spanisch und Englisch können Gitarristen lernen, wie sie mit ihm "Musik sprechen" können, und zwar durch speziell entworfene Tutorials für einige seiner bekanntesten Songs, darunter "La Camisa Negra", "Es Por Ti", "A Dios Le Pido", "Para Tu Amor" und "Me Enamora".Juanes und Duolingos "Relatos en Inglés", ein englischer Podcast für Spanischsprachige, werden eine besondere Folge mit der Moderatorin Diana Gameros veröffentlichen. Juanes wird seine Reise zum Erlernen der Sprache mit Lebensgeschichten teilen, die noch nie zuvor geteilt wurden. Diese Folge ist die letzte Folge von Staffel 4 "Relatos en Inglés"."Eine der größten Freuden meines Lebens ist die Möglichkeit, Musik zu machen, die aus meinem Herzen kommt, und das in der Schönheit der spanischen Sprache", sagt Juanes. "Und so wie ich in letzter Zeit viel Zeit damit verbracht habe, meine eigenen Interpretationen einiger der Songs und Künstler zu schaffen, die mich schon früh inspiriert haben, bedeutet es mir sehr viel, mit Yousician und Duolingo zusammenzuarbeiten, um die Lektionen, die ich gelernt habe, an neue aufstrebende Künstler weiterzugeben, die sich durch die Musik und die Sprache unserer Kultur ausdrücken wollen. Ich glaube, dass in jedem Menschen ein potenzieller Musiker steckt, und wenn man diese beiden Programme zusammen benutzt, ist es möglich, Spanisch und die Sprache der Musik gemeinsam zu lernen und dabei Spaß zu haben.""Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Yousician und Juanes bei dieser Initiative", sagt Rebeca Ricoy, Duolingo Country Manager für Mexiko und Lateinamerika. "Juanes teilt nicht nur die gleiche Leidenschaft für Bildung wie Yousician, sondern auch seine fortlaufenden philanthropischen und kulturellen Bemühungen, Musik für jeden zugänglich zu machen, unabhängig davon, welche Sprache er spricht. Das passt perfekt zu dem, was wir mit Relatos en Inglés und der Mission von Duolingo, jedem und überall neue Sprachen beizubringen, zu vermitteln versuchen.""Für Yousician ist die Zusammenarbeit mit der weltweit führenden Sprachlern-App eine logische Konsequenz, um die Kluft zwischen Musik und Sprache zu überbrücken und unseren Nutzern mehr Möglichkeiten zur Selbstdarstellung zu geben. Juanes ist die perfekte Verkörperung dieser Kombination, und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem größten spanischen Rockstar der Welt", sagt Hadley Spanier, Global Head of Brand Marketing and Artist Relations bei Yousician. "Juanes? Perspektive ist genau das, worum es in unserer neuen Spotlight-Reihe geht: Künstler und Fans auf eine Weise zu verbinden, wie es nur Yousician kann."Mit den Spotlight-Kursen von Yousician können Fans ihre Lieblingssongs direkt von den Künstlern lernen und spielen, die sie berühmt gemacht haben - ein Novum auf dem Bildungs- und Unterhaltungsmarkt. Keine andere Plattform bietet interaktive Künstlerkurse mit einem sofortigen strukturierten Weg für die Nutzer zum Lernen, Üben und Spielen.Als Anreiz, sich Juanes im Spotlight anzuschließen, können Yousician-Benutzer mit diesem speziellen Link ein Angebot für eine verlängerte kostenlose Testphase einlösen. Duolingo bietet ein 2 Monate kostenloses Duolingo Plus-Abonnement, wenn Sie den Promo-Code: JUANES hier verwenden. Der Podcast von Duolingo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3354414-1&h=360726375&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3354414-1%26h%3D88556097%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpodcast.duolingo.com%252F%26a%3DDuolingo%2527s%2Bpodcast&a=Der+Podcast+von+Duolingo) mit Juanes wird am 17. Der Podcast von Duolingo mit Juanes wird am 17. November 2021 veröffentlicht.