"Your Name.": CinemaxX zeigt den erfolgreichsten Anime aller Zeiten am 11. und 14. Januar 2018 / Tickets für das japanische Mega-Film-Highlight im Vorverkauf erhältlich

Hamburg (ots) - Wahnsinns Neuigkeiten für alle Anime-Fans! Am 11.und 14. Januar bringt CinemaxX den japanischen Filmhit "Your Name."auch in Deutschland auf die Kinoleinwand. Mit einem Einspielergebnisvon 355 Millionen US-Dollar löste "Your Name." bereits den bisherigenSpitzenreiter "Chihiros Reise ins Zauberland" an der Spitze dererfolgreichste Anime-Film aller Zeiten ab. Alle Anime-Fans in Münchenerwartet zudem ein besonderes Highlight, wenn in der Vorstellung vom14. Januar die Synchronsprecher und der Dialogregisseur zu Gast sindund den Besuchern Fragen rund um den Film beantworten. Wer diepackende Story über Mitsuha und Taki im Kino erleben will, kann sichunter www.cinemaxx.de/anime Tickets sichern.Deutsche Anime-Fans streichen sich den Januar rot im Kalender an,denn dann zeigt CinemaxX den Filmhit "Your Name." auch in dendeutschen Kinosälen. In deutschlandweit 26 CinemaxX Kinos flimmert am11. und 14. Januar der erfolgreichste Anime aller Zeiten über dieKinoleinwand.Am 14. Januar haben zudem alle Münchner Anime-Fans die Chance, dieSynchronsprecher von "Your Name." hautnah zu erleben. Vor derVorstellung stehen der Dialogregisseur Matthias von Stegmann sowieder Synchronsprecher Maximilian Belle, der die männliche Hauptrolle"Taki Tachibana" spricht und Laura Jenni, die die weiblicheHauptrolle "Mitsuha Miyamizu" spricht, den Besuchern Rede undAntwort.Mehr zu "Your Name.""Your Name." erzählt die Geschichte von Mitsuha, die gemeinsam mitihrer kleinen Schwester Yotsuha bei ihrer Großmutter in einerländlichen Kleinstadt Japans lebt. Insgeheim beklagt sie ihrabgeschiedenes Dasein in der Provinz und wünscht sich ein aufregendesLeben in der Großstadt.Taki hingegen würde sich freuen, so beschaulich aufzuwachsen, denner wohnt in der Millionen-Metropole Tokio, verbringt viel Zeit mitseinen Freunden und jobbt neben der Schule in einem italienischenRestaurant. Eines Tages scheint Mitsuha einen Traum zu haben, in demsie sich als Junge in Tokio wiederfindet. Parallel macht Taki eineähnliche Erfahrung: Er findet sich als Mädchen in einer Kleinstadt inden Bergen wieder, wo er noch nie zuvor war. Doch wie kommt es zudieser schicksalhaften Verstrickung und welches Geheimnis verbirgtsich wirklich hinter den Träumen der beiden Teenager?Tickets für den erfolgreichen Anime-Hit gibt es an den Kinokassender teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dortigen Ticketautomaten, aufwww.cinemaxx.de/anime oder per Smartphone-Apps, die unterwww.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.Teilnehmende CinemaxX Kinos sind:Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg,Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hannover, Heilbronn, Kiel,Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg,Regensburg, Stuttgart-Liederhalle, Sindelfingen, Trier, Wolfsburg,Wuppertal und Würzburg.