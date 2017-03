München (ots) -Ein Mops kam in die Küche ... auch wenn so mancher Koch sichungesund ernährt, sollte er (oder sie) diesen Lebensstil auf keinenFall auch seinen Gästen aufzwingen. Gäste sind gutgläubige Menschenund vertrauen der Gastronomie ihren Körper an!"Dass der Mensch täglich etwa ein Gramm Eiweiß pro KiloKörpergewicht benötigt, um sich selbst und um seine Muskeln zuerhalten, dies wissen viele leider viele nicht", erwähnte Stephan C.Daniel, Buchautor, am vergangenen Donnerstag auf seiner ersten Lesungin München. Zum Publikum zählten Vertreter des Ernährungsministeriumsund des Lehrerverbands. Die Gäste wurden von Moderatorin AlejandraBeltrán Cuevas (bekannt aus SKY - "Master Chef") durch den Abendgeführt.Der Autor fordert von der Gastronomie mehr Verantwortung undstellt eine einfache Rechnung auf: Obwohl es die Ernährungspyramidein der fünften Klasse gibt, weiß kaum einer etwas mit denEnergietabellen auf Lebensmittelverpackungen anzufangen. Scheinbarauch kaum ein Gastronom, denn die Bevölkerung in Deutschland wirdimmer fetter statt fitter.Anmoderationsvorschlag:Die Ernährung für den Menschen ist etwas sehr komplexes undkomplexe Dinge kann man in aller Regel nicht einfach erklären. Spielebereiten Freude, deshalb findet man mit Spielen auch einen leichtenEinstieg in komplexe Themen!Weil inzwischen die Hälfte der Bevölkerung in Deutschlandübergewichtig ist und diese Zahl weiter ansteigt, kam ein findigerKünstler auf die Idee, ein Lernspiel für Ernährung zu gestalten.In seiner Komödie "Baudelaire der Spitzenkoch - Mit Essen SpieltMan" lässt er den Protagonisten allerdings nicht nur diesesLernspiel, sondern noch dazu ein wegweisendes Gastronomiekonzeptentwickeln.Wir haben hier Töne aus der ersten Lesung des Künstlers, diekürzlich in München stattgefunden hat.1.) Sprecher (50 Sekunden)"Seine Komödie Baudelaire der Spitzenkoch [ sprich: bodlär ]- Mit Essen Spielt Man.Und obwohl es die Ernährungspyramide in der fünften Klasse gibt,weiß kaum einer etwas mit den Energietabellen aufLebensmittelverpackungen anzufangen.Buch- und Spielautor Stephan C. Daniel gestaltete deshalb einLernspiel für Ernährung und ...nimmt in seiner Komödie Lebensmittelhandel und Gastronomie aufsKornLebensmittelhandel und Gastronomie sollen mehr Verantwortungübernehmen.Am vergangenen Donnerstag auf seiner ersten Lesung in München, wares dann soweit.Zum Publikum zählten Vertreter des Ernährungsministeriums und desLehrerverbands."mit Moderatorin Alejandra Beltrán Cuevas ... [sprich: AlerandraBeltran ku-ewas ] bekannt aus Sky -Master Chef [sprich: tschief ]2.) O-Ton Alejandra Beltrán Cuevas: 5 Sekunden"Dann erzähl uns, was sind Deine Forderungen? Was bringt dieZukunft?"3.) O-Ton Stephan C. Daniel: 10 Sekunden"Optirant ist ein Gastronomiekonzept, was er hier entwickelt, imLaufe dieses Buchs. Und es sind einfach ein paar Kriterien aufgetanund die kann jeder leicht umsetzten. Die kosten noch nicht mal was."Abmoderationsvorschlag:Das Lernspiel gibt es nicht nur in der Komödie, sondern jetzttatsächlich auch als Kartenspiel.Es richtet sich an die ganze Familie, Lehrer, Lebensmittelhändler,das betriebliche Gesundheitsmanagement und an Köche!Hintergrund:Das Projekt "Mit Essen Spielt Man" besteht aus einer Komödie("Baudelaire der Spitzenkoch" sprich: bodlär) und einem Lernspiel fürErnährung ("Jeu-d'oeuvre" sprich: schödöwre).In der Komödie entwickelt der Protagonist (Baudelaire) im Laufeder Geschichte, in der er einige spannende Reisen unternimmt, dieSpielideen, sowie die Optirant Vision (sprich: optirond), einmöglicherweise wegweisendes Gastronomiekonzept. Daniel bietetGastronomen mit Optirant eine einfache Möglichkeit, um Gäste beigesunder Ernährung aktiv zu unterstützen. Es wäre deshalb denkbar,dass die Optirant Vision sehr nützlich für die gesamte Branche seinkönnte.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial steht honorarfrei zur Verwendung.Hinweis:Bilder und Ton zur freien Verwendung mit UrheberkennzeichnungTaschenbuch "Baudelaire der Spitzenkoch - Mit Essen spielt Man":ISBN: 9783000540295Lernspiel für Ernährung "jeu-d'oevre":ISBN: 9783981859713http://www.mit-essen-spielt-man.dePressekontakt:PUBLIC-TOOLS Verlag, Herr Daniel, Postf. 1111, 83448 PidingTel. +49(0)8651-9654343, Email: presse@joedoevre.de -www.mit-essen-spielt-man.deIn jedem Fall erhalten Sie gerne ein Ansichtsexemplar des Buches unddes Spieles, sowie Bildmaterial. Sollten Sie das wünschen, reichteine entsprechende Mitteilung.Original-Content von: Public-Tools Verlag, übermittelt durch news aktuell