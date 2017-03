Younique Verleiht Frauen Ein Starkes Selbstbewusstsein Mit Neuen Beauty-produkten

Touch à la mode Luminizer und Moodstruck ObsessionAugenbrauen-Paletten sorgen für eine besonders positive Ausstrahlung, Lehi, Utah (ots/PRNewswire) - Die neuen Beauty-Produkte vonYounique, die Touch à la mode Luminizer und die Moodstruck ObsessionAugenbrauen-Palette, ermöglichen Frauen einen selbstbewussten undselbstbestimmten Auftritt. Lasse dir keinesfalls die Touch BeholdSetting-Produkte sowie diverse Produktlinien Erweiterungen für Lippenund Augen entgehen. Denn mit diesen Produkten kannst du ganz duselbst sein!Die Touch à la mode Luminizer ermöglichen vielseitigeApplikationen und sind in jeweils fünf Farbnuancen erhältlich. Von"Iridescent" in weiß- perlmutt bis hin zu "Opaline" in dark-bronze,unsere Highlighter-Linie ist für jeden Hautton geeignet und sorgt füraufregende Akzente. Trage das Produkt für eine besonders extraAusstrahlung auf und setze ein dezentes Highlight auf Wange und Stirnoder trage es in der Mitte deiner Lippen auf, um sie voller wirken zulassen.Kreiere mit der Moodstruck Obsession Augenbrauen-Palette vonYounique einen ganz neuen Look: Modellierung, präzise Definition bishin zur Fixierung - diese tolle Palette inkl. Spiegel, zweiaufbauenden Pudern, zwei Highlightern und einem transparentenSetting-Wachs (für ein einfaches Auftragen ist alles genau in derPalette nummeriert) wird dich komplett überzeugen. In drei Farbenerhältlich: Blond, Brunette und Dark Brunette/Black (Tipp: mische diezwei Puder, um Rot-Töne zu erzielen). Die Paletten können auchhervorragend mit dem neuen, ultrapräzisen Artist Augenbrauenpinselangewendet werden.Wenn du mehr über das Touch Behold Translucent Setting-Puder fürein mattes, natürliches Make-up Finish, das Touch BeholdSetting-Spray (ab April 2017 erhältlich) und andere ProduktlinienErweiterungen erfahren möchtest, wende dich an deineYounique-Repräsentantin oder besuche unsere Website.Über YouniqueUnser Ziel ist es, nützliche und innovative Produkte anzubieten,auf die Frauen vertrauen können und mit denen sie sich an jedemeinzelnen Tag wohl fühlen. Die Produktphilosophie von Younique strebteine optimale Verbindung von "Natur, Liebe und Wissenschaft" an. DasErgebnis sind wunderbare, wirksame Produkte mit hochwertigenInhaltsstoffen, die sich für praktisch alle Kundinnen eignen.Younique fühlt sich dazu berufen, Frauen auf der ganzen Welt zu starkzu machen, zu ermutigen und wertzuschätzen, um ihr Selbstwertgefühlzu heben. Younique trägt diese Mission in elf internationale Märkte,darunter die USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Mexiko, Frankreich,Spanien, Deutschland, Hongkong, GB und Italien.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/474631/Younique_New_Products.jpgLogo - http://mma.prnewswire.com/media/456652/younique_Logo.jpgPressekontakt:Priscilla RountreePR ManagerYounique801-341-2374press@youniqueproducts.comOriginal-Content von: Younique, übermittelt durch news aktuell