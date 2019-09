Finanztrends Video zu Rallye



mehr >

Köln (ots) -Bei der 18. Auflage der Kult-Tour ist der ACV als neueroffizieller Partner an Bord und geht unter anderem mit einem BMW 2002tii in Inka-Orange an den Start. Als Verstärkung ist auch das MuseumPS.SPEICHER aus Einbeck mit im ACV Team.In der zweiten September-Woche wird die Youngtimer-Rallye "Creme21" volljährig. Gefeiert wird der Geburtstag auf der Straße. Die 18.Auflage der ebenso populären wie unkonventionellen Rundfahrt fürmoderne Klassiker wird vom 11. bis zum 15. September 2019ausgetragen. Als neuer offizieller Partner des Hauptsponsors, der BMWGroup Classic, unterstützt der ACV Automobil-Club Verkehr erstmalsdie Youngtimer-Rallye "Creme 21". Als zweites Fahrzeug im ACV Teamist ein weißer BMW M635 CSi am Start. Dieses Auto stammt aus demBesitz des Oldtimer-Museums PS.SPEICHER in Einbeck, mit dem der ACVgemeinsam bei der Creme 21 unterwegs ist.Das vielfältige Vereinsleben des Automobil-Clubs Verkehr umfasstbereits seit langem auch Oldtimer- und Youngtimer-Treffen. Zudemprägt die Farbe Orange nicht nur das Bild der Youngtimer-Rallye"Creme 21", sondern auch den öffentlichen Auftritt des ACV. ZumAuftakt der neuen Partnerschaft wird diese Gemeinsamkeit auch mit derFahrzeugwahl zum Ausdruck gebracht. Das Teilnehmer-Team des ACVstartet in einem BMW 2002 tii in der für die 1970er-Jahre typischenFarbe Inka-Orange. Der Vorgänger der erfolgreichen BMW 3er Reihestammt aus der Fahrzeugsammlung der BMW Group Classic.Auferstanden aus Ersatzteilen: Der BMW 2002 tii "GläserneWerkstatt".Der BMW 2002 tii trägt intern den Namenszusatz "GläserneWerkstatt", weil er in den Jahren 2005 bis 2006 unter den Augen derBesucher des BMW Museums in München von Spezialisten der BMW GroupClassic vollständig neu aufgebaut wurde. Zum Einsatz kamen dabeineben einer Original-Karosserie aus den 1970er-Jahren rund 4 000Ersatzteile aus dem BMW Classic Teile Shop. Dort sind für diebeliebten Modelle der Baureihe BMW 02 mehr als 90 Prozent allerErsatzteile lieferbar.Mit einer Leistung von 130 PS aus seinem Vierzylinder-Motor warder 1971 eingeführte BMW 2002 tii das vorläufige Spitzenmodell derBaureihe, das später nur noch vom exklusiven BMW 2002 turboübertroffen wurde. Dank seines Gewichts von nur 1 030 Kilogrammbeschleunigt der BMW 2002 tii in 9,4 Sekunden von null auf 100 km/h -ein Spurtwert, der einst Bewunderung hervorrief und auch bei der"Creme 21" des Jahres 2019 noch für souveräne Fahrfreude sorgen wird.Youngtimer-Rallye "Creme 21": Wettfahrt mit Augenzwinkern.Die Youngtimer-Rallye "Creme 21" ist benannt nach denHautpflegeprodukten in den grell orangefarbenen Verpackungen, dieschon in den 1970er-Jahren mit ihren auffälligen WerbekampagnenKultstatus erreichten. Eine liebevolle und detailreiche Ausgestaltungsowie der unkonventionelle und immer von einem Augenzwinkernbegleitete Wettbewerbscharakter haben die "Creme 21" zur größtenRundfahrt für moderne Klassiker in Deutschland gemacht. Auch indiesem Jahr werden wieder mehr als 200 Fahrzeuge an den Start gehen,die in unnachahmlicher Weise den Zeitgeist ihrer jeweiligen Epochenverkörpern.Zur Teilnahme zugelassen sind vorwiegend Fahrzeuge aus den1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren. So formiert sich auch zurdiesjährigen "Creme 21" wieder ein breites Feld von Klassikernunterschiedlichster Marken, das sowohl die Teilnehmer als auch dieZuschauer entlang der Strecke fasziniert. Die Route der mehrtägigenRallye führt alljährlich über rund 1000 Kilometer vorbei anattraktiven Landschaften und Baudenkmälern quer durch die schönstenGegenden Deutschlands. Der exakte Streckenverlauf wird erst kurz vordem Start der Tour bekanntgegeben. Für außergewöhnliches Vergnügen imVerlauf der Rundfahrt sorgen dazu unterhaltsame Sonderprüfungen wieTeebeutelweitwurf oder Parkplatzmikado, die den unverwechselbarenCharakter der Rallye ausmachen.ACV demonstriert breites Leistungsspektrum rund um MobilitätDer ACV Automobil-Club Verkehr ist der drittgrößte Automobilclubin Deutschland und gewährleistet jeden Tag die sichere, einfache undsorglose Mobilität seiner mehr als 417 000 Mitglieder. Kerngeschäftdes ACV ist die europaweite Pannen- und Unfallhilfe, derFahrzeugrücktransport, Hilfe im Ausland sowie die Reise- undRechtsberatung. Hinzu kommt ein breites Spektrum an Aktivitäten inden Ortsclubs, das von Fahrsicherheitstrainings, Sicherheitschecks,Orientierungs- und Bildersuchfahrten, Erste-Hilfe-Seminaren, FamilyDays und Fahrradausflügen bis zu Oldtimer- und Youngtimer-Treffensowie geselligen Clubabenden reicht.Weitere Informationen zur Creme 21 Rallye finden sich hier:http://www.creme21rallye.de/Der Internetauftritt der BMW Group Classic findet sich hier:https://www.bmwgroup-classic.com/de.htmlDie Seiten des PS.SPEICHER finden sich hier:https://www.ps-speicher.de/Pressekontakt:Gerrit ReichelPressesprecher, reichel@acv.deACV Automobil-Club VerkehrTheodor-Heuss-Ring 19-21, 50668 Köln,Tel.: 0221 - 91 26 91 58Fax: 0221 - 91 26 91 26Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell