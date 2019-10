Young & ’s Brewery: Was bedeutet das für den Kurs?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Young & 's Brewery, die im Segment "Restaurants" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.10.2019, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 1148.33 GBP.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Young & 's Brewery einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Young & 's Brewery jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Young & 's Brewery wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Young & 's Brewery vor. Das Kursziel für die Aktie der Young & 's Brewery liegt im Mittel wiederum bei 1450 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 1140 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 27,19 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Young & 's Brewery insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Young & 's Brewery lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Young & 's Brewery in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Young & 's Brewery. Es gab insgesamt fünf positive und sechs negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Young & 's Brewery daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Young & 's Brewery von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.