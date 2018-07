Young & ?s Brewery: Aktienanalyse vom 23.07.2018: War das alles?

Für die Aktie Young & ?s Brewery stehen per 20.07.2018 1290 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Young & ?s Brewery zählt zum Segment "Restaurants".Wie Young & ?s Brewery derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Analysteneinschätzung: Young & ?s Brewery erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (1500 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 16,28 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1290 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Young & ?s Brewery erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

