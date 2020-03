You Don't Have To Walk Alone: Vollblutmusiker Michael Schulte wirbelt mit Talent Mats über die #VoiceKids-Bühne (FOTO)

Unterföhring (ots) - "Ist das normal, dass ich so aufgeregt bin? Sind andere auch so aufgeregt?" Talent Mats (13, Freiburg) ist die Nervosität vor seinem Auftritt auf der #VoiceKids-Bühne ins Gesicht geschrieben. In der letzten Ausgabe der Blind Auditions am Sonntag, 29. März 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 präsentiert er den ESC-Song "You Let Me Walk Alone" von Michael Schulte. Und wird dabei von keinem geringeren als Michael Schulte selbst überrascht. Der Singer-Songwriter ist von der Interpretation seines Liedes so begeistert, dass er sich Mats schnappt und mit ihm über die Bühne wirbelt. Aber überzeugt Mats mit seinem Gesang auch die fünf Coaches und sichert sich einen der letzten Plätze in den Battles von "The Voice Kids"?"The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr in SAT.1Mehr Infos finden Sie unter http://presse.sat1.de/TVK2020Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Carina CastrovillariTel. +49 89 9507-1158, -1108Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Jasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4556632OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell