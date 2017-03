You Are Wanted ist die erfolgreichste Serie aller Zeiten bei Amazon Prime Video in Deutschland: Amazon gibt Staffel zwei in Auftrag (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Die erste deutsche Amazon Original Serie, produziert von PANTALEONFilms und Warner Bros., erzielt einen neuen Streaming-Rekord und wirdvon mehr Zuschauern an einem Startwochenende als jede andere Serieauf Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich gesehen.- Schon kurz nach Start ist You Are Wanted die Serie mit derhöchsten Anzahl an 5-Sterne-Kundenrezensionen in der Geschichtevon Amazon Prime Video in Deutschland.- You Are Wanted gehört in 70 Ländern zu den fünf meist gesehenenSerien des Wochenendes auf Amazon Prime Video, darunter Kanada,Mexiko, Brasilien, Frankreich, Italien und Spanien.- Amazon gibt vorzeitig zweite Staffel von You Are Wanted mitMatthias Schweighöfer in Auftrag.Die Welt liebt You Are Wanted: Das erste deutsche Amazon Originalfeiert das stärkste Startwochenende einer Serie in der Geschichte vonAmazon Prime Video in Deutschland. Schon kurz nach dem Start bewertenYou Are Wanted auf Amazon mehr Kunden mit fünf von fünf Sternen alsjede andere Serie zuvor in der Geschichte von Amazon Prime Video inDeutschland. Auch international legt die Serie einen glänzenden Starthin: In 70 Ländern gehört You Are Wanted zu den fünf meist gesehenenSerien des Wochenendes, darunter Kanada, Mexiko, Brasilien,Frankreich, Italien und Spanien.Die Erfolgsserie geht weiter: Amazon gibt eine weitere Staffel vonYou Are Wanted mit Matthias Schweighöfer in Auftrag, wie die ersteStaffel produziert von PANTALEON Films GmbH, Warner Bros.Entertainment GmbH und Warner Bros. International TelevisionProduction Deutschland GmbH. Prime-Mitglieder auf der ganzen Weltkönnen You Are Wanted über ihre Amazon Prime Video App auf ihremSmart-TV, mobilen Endgeräten, Fire TV oder online sehen. Alle Folgenstehen zum Download und Offline-Sehen auf mobilen Geräten ohnezusätzliche Kosten zur Verfügung.Matthias Schweighöfer: "Wir freuen uns sehr über diesen großenErfolg bei Amazon Prime Video. Die Resonanzen aus der ganzen Weltsind großartig. Ich freue mich, gemeinsam mit Amazon, PANTALEON Filmsund Warner Bros. die Geschichte in einer zweiten Staffelweiterzuerzählen.""Bei Amazon hören wir unseren Kunden sehr genau zu. Sie habengesprochen und unsere erste deutsche Amazon Original Serie zumerfolgreichsten Start aller Zeiten gemacht", sagt Dr. ChristophSchneider, Geschäftsführer Amazon Video Deutschland. "Wir freuen unsdarauf, Staffel zwei noch größer und noch besser zu machen."Mit der zweiten Staffel von You Are Wanted baut Amazon seineführende Rolle im Bereich exklusiver deutscher Serie für Video onDemand weiter aus. 