"YouTuber sind ja nicht doof" - Forscher ermutigt Wissenschaftler zu eigenen Video-Formaten (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Wissenschaftler und große Institutionen vernachlässigen dasMassenmedium YouTube, mahnt der Soziologe Joachim Allgaier. "DasPortal hätte ein Riesenpotenzial für professionelleWissenschaftsvermittlung, auch für Wissenschaftsjournalismus", sagtAllgaier dem "medium magazin". Der Forscher untersucht an der RWTHAachen Wissenschaftskommunikation.Allgaier bedauert, dass die wenigen Wissenschaftler auf YouTubenur wenige Leute erreichen und Unis oft nur Imagefilme hochladenwürden. "YouTube wurde Gott weiß welchen Leuten überlassen." VieleWissenschaftler wollen sich nach Allgaiers Beobachtung nicht denDarstellungsformen anpassen, Geldgeber haben kaum Ahnung vom Themaund hielten YouTube nicht für relevant. "Die kennen sich nicht aus.Die lesen die 'Zeit', YouTube interessiert sie nicht."Allgaier rät der Forscher-Community Kooperationen mit schonbekannten Persönlichkeiten aus der YouTuber-Szene. "YouTuber sind janicht doof, sie interessieren sich für viele Themen. DerartigeKooperationen würden auch Berührungsängste abbauen."Das Interview mit Joachim Allgaier, geführt von Anne Haeming,erscheint in "medium magazin" 04/2019, Seiten 66 und 67.