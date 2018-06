Erfurt (ots) - Netflix, Maxdome und YouTube gehören zur Lebensweltvon Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Für mehr als ein Drittelvon ihnen zählen YouTuber sogar zu den Lieblingsstars.* Doch wiesieht das in anderen Ländern aus? Welche Rolle spielt YouTube inRussland, wo Fernsehen staatlich kontrolliert wird? Antworten gibtdie Premierenfolge "Schau in meine Welt! - Azat und die YouTuber ausTatarstan" (KiKA) am 1. Juli um 16:15 Uhr bei KiKA.Azat ist elf Jahre alt und geht in die 5. Klasse derallgemeinbildenden Schule in der Republik Tatarstan in Russland. Ergehört zum Moderatoren-Nachwuchs des YouTube-Kanals seiner Schule.Das Angebot hat eine wachsende Fangemeinde, sogar landesweit, denn esfüllt eine Marktlücke: Die derzeit rund 2.000 Abonnenten erfahrendirekt die Meinung von Kindern im Alter zwischen elf und 15 Jahren.Im staatlich kontrollierten Fernsehen existiert nichtsVergleichbares.Die Themenpalette der Kinder ist weit gefächert: Jüngereinteressieren sich zum Beispiel für seltene Tiere. Aber auchpolitische Themen kommen in ihrem Kosmos vor. Die Schüler diskutierenetwa über das Steuersystem oder geben der Regierung auch malungewöhnliche Tipps.Die Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" (rbb, KiKA, RB, SWR, MDR,hr) ermöglicht Einblicke in die Lebenswelt anderer Kinder, wirbt umVerständnis gegenüber fremden Kulturen und unbekannten Lebenswelten.Die Dokumentationen zeigen, dass Kinder sehr unterschiedlicheGeschichten zu erzählen haben, ihr Kindsein sie jedoch miteinanderverbindet.Für den hr zeichnet Tanja Nadig verantwortlich, Anke Gerstel fürden MDR, Claudia Schwab für den SWR, Michaela Herold für RB, BarbaraLohoff für den rbb und Thomas Miles für KiKA.Registrierte Nutzer finden in der KiKA-Presselounge unterkika-presse.de im Bereich "Presse Plus" die Folge zur Ansicht.*Kinder & Jugend in der digitalen Welt (2017)Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell