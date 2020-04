Hamburg (ots) - Kai Schmidt ist Mathelehrer und Rektor einer Oberschule in Niedersachsen. Als "Lehrerschmidt" ist er mit seinem gleichnamigen YouTube-Kanal mit über 450.000 Abonnenten beliebter Mathe-Erklärer und derzeit in vielen Homeschooling-Haushalten bundesweit präsent.Zu seinem neuen Engagement als Mathe-Botschafter sagt Kai Schmidt: "Wir müssen Mathe so erklären, dass die Schülerinnen und Schüler die Inhalte verstehen und sollten dazu die Medien nutzen, die zum Alltag der Jugendlichen gehören. Die Coronakrise gibt uns jetzt die Möglichkeit, in der digitalen Bereitstellung und Vermittlung von Inhalten ganz schnell voran zu gehen. Dazu trage ich mit meinen Videos bei und möchte dieses Thema auch als Mathe-Botschafter der Stiftung Rechnen weiter voranbringen."Mit über 1300 Videos vermittelt er die gesamte Schulmathematik von Klasse 1 bis Klasse 10. Zu jedem Thema gibt es ein entsprechendes Lernvideo. Ergänzt werden diese durch Tutorials zu den Themengebieten Physik und Allgemeinwissen. Darüber hinaus tritt Kai Schmidt aktiv für das New Learning & Flipped Classroom ein. In seinen Vorträgen dazu stellt er die Vor- und Nachteile dieser Methode vor. In seinen Videos, die bisher schon über 50 Millionen Klicks verzeichnen, werden komplizierte Sachverhalte einfach erklärt. Die Videos wenden sich vorrangig an Schülerinnen und Schüler, werden aber auch von Eltern und Lehrkräfte zunehmend genutzt.Über die Stiftung Rechnen:Die Stiftung Rechnen setzt sich für mehr Rechenkompetenz in unserer Gesellschaft ein. Rechnen ist neben Lesen und Schreiben eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir erlernen. Mathematik ist überall - die Stiftung Rechnen zeigt, wie Mathematik unser Leben bestimmt und schafft mit verschiedenen Initiativen positive Rechenerlebnisse. Sie gibt Impulse, wie wir unseren Alltag mit Mathematik erfolgreich gestalten. Durch ihre Fördermaßnahmen in Bildung, Wissenschaft und Forschung will sie die Rechenfähigkeit in der Gesellschaft stärken, zu aktiver Beschäftigung mit mathematischen Aufgabenstellungen motivieren und so die notwendigen Grundlagen für erfolgreiche private Haushaltsführung und berufliche Qualifikation schaffen.Pressekontakt:Tanja Holstein-WirthTel.: +49 (0)4106-704-1797tanja.holstein-wirth@stiftungrechnen.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/77662/4567153OTS: Stiftung RechnenOriginal-Content von: Stiftung Rechnen, übermittelt durch news aktuell