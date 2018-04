YouTube und Instagram sind die neuen Meinungsmacher für die junge Zielgruppe / Siegfried Schneider präsentiert in Berlin neue Ergebnisse der MedienGewichtungsStudie (FOTO)

München (ots) -Soziale Netzwerke und Suchmaschinen sind für die Deutschen immerhäufiger Agendasetter. Mehr als die Hälfte ihrer Tagesreichweiteentfällt auf die meinungsbildungsrelevante Nutzung. Vor allem zweiPlattformen können die öffentliche Meinung bereits erheblich steuern:An einem Durchschnittstag informieren sich knapp 13 Prozent derBevölkerung über Facebook, 23 Prozent nutzen dafür die SuchmaschineGoogle.Bei der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen ist dieinformierende Nutzung von Intermediären noch deutlich höher. Dieinformierende Tagesreichweite von Facebook steigt in dieserAltersgruppe von 13 auf 29 Prozent, die von Google von 23 auf 43Prozent.Anders als für die Gesamtbevölkerung spielen für die 14- bis29-Jährigen aber auch die Plattformen YouTube und Instagram einerelevante Rolle, wenn es darum geht, sich zu informieren und sicheine Meinung zu bilden. YouTube nutzen an einem Durchschnittstagbereits 17 Prozent der 14- bis 29-Jährigen, um sich "über dasZeitgeschehen in Politik, Wirtschaft und Kultur" zu informieren.Instagram wird zu diesem Zweck von jedem zehnten 14- bis 29-Jährigengenutzt. Google hat YouTube bereits 2006 gekauft, Instagram gehörtseit 2012 zu Facebook.Ein weiterer Schwerpunkt der MedienGewichtungsStudie ist dieMessung von Einstellungen zur Nutzung sozialer Medien für dieInformation und Meinungsbildung. Die große Mehrheit derjenigen, diesich in sozialen Medien informieren, gibt sich dabei reflektiert: Soachten 93 Prozent auf Falschmeldungen. 82 Prozent überprüfen dieerhaltenen Informationen mittels eines Vergleichs mit den Inhaltender klassischen Medien. 81 Prozent schätzen die Möglichkeit derfreien Meinungsäußerung. 76 Prozent teilen die Sorge, durchKommentare anderer Nutzer einen falschen Eindruck von dervorherrschenden Meinung zu bekommen. Auf der anderen Seite geben aberauch 18 Prozent der Befragten an, den Meldungen in sozialen Medieneher zu vertrauen als denen in den klassischen Medien wie Fernsehen,Radio oder Zeitungen.Nicht nur die Intermediäre, auch das Internet insgesamt gewinntweiter an Bedeutung für die Meinungsbildung: Seine informierendeTagesreichweite liegt aktuell bei knapp 40 Prozent. Das bedeuteteinen Bedeutungszuwachs von mehr als 20 Prozentpunkten in den letztenacht Jahren, der vor allem zu Lasten der Relevanz der Printausgabender Tageszeitungen für die Meinungsbildung geht. Damit ist - bezogenauf die Gesamtbevölkerung - das Fernsehen mit rund 58 Prozent,gefolgt vom Radio mit knapp 49 Prozent, nach wie vor das von denDeutschen am meisten zur Information genutzte Medium.Ganz anderes aber bei den Jüngeren: Hier sind Internetangebotebereits die mit Abstand am meisten genutzte Informationsquelle. Miteiner informierenden Tagesreichweite von rund 66 Prozent liegt dasInternet bei den 14- bis 29-Jährigen deutlich vor allen anderenMediengattungen.Siegfried Schneider, der Präsident der Bayerischen Landeszentralefür neue Medien (BLM), präsentiert diese und weitere Ergebnisse derMedienGewichtungsStudie heute in Berlin auf dem DLM-Symposium zumThema "Digitale Medienordnung - Perspektiven für das 21.Jahrhundert". Sein Fazit: "Das Internet wird zum wichtigstenInformationsmedium der Gesellschaft werden - bei den Jüngeren ist esdas bereits. Die Ergebnisse zeigen außerdem, wie bedeutsamIntermediäre schon heute für den Informations- undKommunikationsprozess sind." Gerade mit Blick auf die Entwicklungenin der jüngeren Zielgruppe dürfe sich der Schutz vor einererheblichen Meinungsmacht nicht mehr nur auf das Fernsehenkonzentrieren. "Wer Vielfalt sichern will, braucht ein StückRegulierung", sagte Schneider. "Transparenz, Diskriminierungsfreiheitund Berichtspflicht sind Mindeststandards für die Regulierung vonInformationsintermediären."Die MedienGewichtungsStudie misst die Relevanz der MediengattungenTV, Radio, Online, TZ und Zeitschriften für die Meinungsbildung. Sieist repräsentativ für die deutsch sprechende Wohnbevölkerung ab 14Jahre in Deutschland (= rund 70 Mio. Personen). Sie wurde erstmals2009 im Auftrag der BLM erhoben und ist seit 2015 ein Projekt derMedienanstalten mit halbjährlicher Ergebnisveröffentlichung. 2016wurde die Studie um einen Schwerpunktbericht Intermediäre undMeinungsbildung erweitert.Alle Ergebnisse der neuen MedienGewichtungsStudie sowie desMedienVielfaltsMonitors finden Sie unterwww.medienkonvergenzmonitor.dePressekontakt:Kontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell