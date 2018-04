Unterföhring (ots) -Jetzt geht es nicht um Likes, sondern um Punkte: In JokoWinterscheidts Samstagabend-Show "Beginner gegen Gewinner" werdenjetzt Prominente zu Beginnern. Sie fordern im "RED NOSE DAY Spezial"(Samstag, 28. April, 20:15 Uhr, live auf ProSieben) nationale undinternationale Spitzensportler in ihren Paradedisziplinen heraus. Inder Disziplin Curling trifft die virtuelle Welt bei "Beginner gegenGewinner" auf die Welt des Profisports. Die YouTube-Stars Julien Bam,Rezo, Kelly MissesVlog und Luca (ConCrafter) treten auf ProSieben als"Team Internet" gegen das Damen-Nationalteam im Curling für den gutenZweck an. Dazu stehen den Influencern drei Handicaps zur Auswahl, umdas Nationalteam im Curling-Duell zu schwächen.Promis spielen für die gute Sache: Mit jedem gewonnenen Wettkampfgegen einen Profi erhöht sich der Jackpot und somit die Spendensummezugunsten des RED NOSE DAY. ProSieben unterstützt den Verein REDNOSE DAY e.V. seit 2003 mit jährlichen Charity-Events. Die Spendenhelfen Projekten und Einrichtungen für sozial benachteiligte Kinder."Beginner gegen Gewinner - RED NOSE DAY Spezial" - Samstag, 28.April, live, um 20:15 Uhr auf ProSiebenHashtag zur Show: #BeginnerGewinnerBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell