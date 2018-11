YouTube könnte E-Mail-Adressen von Raubkopierern herausgeben müssen

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Wer raubkopierte Filme auf YouTube einstellt, riskiert Schadenersatz-Forderungen - sofern die geschädigte Firma herausfinden kann, wer dahintersteckt.



Der Bundesgerichtshof (BGH) klärt seit Donnerstag, welche Auskünfte Inhaber von Urheberrechten dabei von der Internet-Plattform erwarten dürfen. Ihre Entscheidung wollen die Karlsruher Richter an einem separaten Verkündungstermin bekanntgeben, der zunächst nicht feststand. (Az. I ZR 153/17)

Das Urheberrechtsgesetz verpflichtet YouTube zur Herausgabe von "Namen und Anschrift" der verantwortlichen Nutzer, diese liegen dort nach eigener Auskunft aber gar nicht vor. Der klagende Filmverleiher Constantin will deshalb die E-Mail-Adressen und Telefonnummern sowie die verwendeten IP-Adressen wissen. Umstritten ist, ob das durch die Formulierung im Gesetz gedeckt ist. In der Verhandlung deuteten die Richter an, dass mit einer Anschrift heutzutage wohl auch die E-Mail-Adresse gemeint sein dürfte. Die Herausgabe von Telefonnummern und IP-Adressen scheinen sie eher nicht erlauben zu wollen.

Gestritten wird um die Daten von drei Nutzern, die 2013 und 2014 unter Pseudonym Kinofilme auf YouTube einstellten.

Der BGH-Anwalt von Constantin Film gab zu bedenken, dass die E-Mail-Adresse allein in vielen Fällen nicht weiterhelfe. Wer vorhabe, geschützte Werke online zu stellen, werde sich beim E-Mail-Provider kaum mit seinem richtigen Namen registrieren. Inzwischen sei auch die Telefonnummer zu einer Art "Anschrift" geworden, über die man beispielsweise Textnachrichten empfange.

"Wir brauchen Rechtssicherheit", hielt der BGH-Anwalt von YouTube dem entgegen. Auch im Interesse des Datenschutzes müsse klar sein, an wen ein Plattform-Betreiber Auskünfte zu erteilen habe und in welchem Umfang. Die Regelung im Gesetz sei abschließend. Wenn das nicht ausreiche, sei es Sache des Gesetzgebers, daran etwas zu ändern./sem/DP/tos