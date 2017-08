YouTube Sommertrend 2017: Schokolade - die neue Lieblingszutat der Grill-Influencer (FOTO)

Berlin (ots) -Auf Koch- und Food-Blogs sind Rezepte mit Schokolade kaum nochwegzudenken. Leckere Schokoladenrezepte für den Sommer sind dabeiaber immer noch die Ausnahme. Das hat die BerlinerSchokoladen-Manufaktur Rausch diesen Sommer geändert und mitbekannten Grill-YouTubern den Food-Trend neu interpretiert. Ob helleoder dunkle Schokolade - nicht jede Sorte passt zu jedem Fleisch.Experimentieren ist hier wichtig, denn die Zubereitungsmöglichkeitensind vielfältig: von Soße über Marinade bis hin zur Füllung - beimGrillen mit Schokolade können vielseitige Genuss-Kreationenentstehen.Grill-Videos auf YouTube sind längst zum Trend geworden und werdenganzjährig angesehen. Auch die Zahlen sprechen deutlich für dieOnline-Griller: So kommen die Top Stars unter den Grillmeistern aufbis zu 120.000 Klicks pro Video. Die Erklärung hierfür liegt auf derHand - jeder möchte das perfekte Steak oder die beste Bratwurstzuhause nachgrillen können.Das Rausch Schokoladenhaus hat sich nun erstmals mit dreiGrill-Entrepreneuren zusammengetan und Rezepte entwickelt, die nichtnur den Fleischgeschmack hervorheben, sondern auch die besondereQualität der Edelkakao-Schokoladen aus der Schokoladen-Manufaktur inden Fokus stellen. Mit dabei sind die SizzleBrothers, bestehend ausden Brüdern Johannes und Julian, die seit zwei Jahren wöchentlichneue Rezepte, Anleitungen und Tests rund um das Thema Grillenveröffentlichen. Die beiden Hannoveraner konnten für ihre mitLeidenschaft produzierten Grill-Videos seit 2015 über 3,25 MillionenAufrufe verzeichnen. Genauso spannend geht es bei Danijel vonRedStyle Cooking und Jörn von BBQ Rheinhessen zu.Die Influencer grillen mit Rausch Schokoladen in verschiedenenEdelbitter-Stufen: Trinidad 80%, Peru 60% und mit Cocoa Balls zumReiben. Auch rohe, unbehandelte Kakaobohnen-Stückchen, sogenannteKakaonibs, kommen zum Einsatz. Vollmilchschokolade ist wenigergeeignet, da sie zu süß und zuckerlastig ist. Die Ergebnisse derGrill-Influencer können sich sehen lassen, wie zum Beispiel das FlankSteak mit Kakaorub und Schoko-Limetten-Crunch:Sizzle Brothers https://www.youtube.com/watch?v=R-TFF6ET-m4Redstyle Cooking https://www.youtube.com/watch?v=VBm6CtyEU2sBBQ Rheinhessen https://www.youtube.com/watch?v=6SHQgGBnDU0"Das Thema "Grillen mit Schokolade" war für uns absolutes Neuland.Aber es hat dem gesamten Team unglaublichen Spaß gemacht, mit unserenProdukten in diesem Kontext zu experimentieren und neue, spannendeGeschmackserlebnisse auf den Grill zu zaubern. Ein Projekt, das wirsicherlich auch in Zukunft fortführen und unterstützen werden", soRobert Rausch, Geschäftsführer der Rausch GmbH.Für den perfekten Grill-Genuss empfiehlt Rausch das Fleisch vonPremium-Fleischanbieter Don Carne, das bei den Grill-Kreationenverwendet wurde.Über RauschSeit 1918 bereitet Rausch exzellente Schokoladenprodukte ausreinen Zutaten und nach höchsten Qualitätsmaßstäben. DasFamilienunternehmen aus Berlin ist heute in fünfter Generation treuenund internationalen Kunden mit höchsten Ansprüchen verpflichtet, diesich mit Rausch die Welt von Schokolade immer wieder neu erschließenkönnen. Seine Edelkakaos bezieht Rausch seit Ende der 90er Jahredirekt von den Plantagen in den Herkunftsregionen: eine ideellwichtige und ökonomisch relevante Entscheidung, ein Bekenntnis zuhöchster Qualität. Aus reinen Edelkakaos sortentypische Schokoladenzu machen, erfordert absolute Hingabe von Anfang an.Weiterführende Links zum Rausch Schokoladenhaushttps://www.rausch.de/grillen-mit-schokolade/https://www.facebook.com/rauschberlinhttps://www.instagram.com/rauschberlinPressekontakt:BOLD Communication & Marketing GmbHTimo Ziegler030 20 21 577 194timo.ziegler@boldberlin.comRausch GmbHStefan Rombach030 75788 2451srombach@rausch.deOriginal-Content von: Rausch GmbH, übermittelt durch news aktuell