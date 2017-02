Leipzig (ots) - Die Produzenten der Mystery-Serie "Wishlist" sindmit dem Förderpreis des Deutschen Fernsehpreis 2017 ausgezeichnetworden. Marc Schießer, Marcel Becker-Neu und Christina Ann-Zalameawurden bei der Verleihung in den Düsseldorfer Rheinterassen von derAuszeichnung überrascht. Die Serie um eine App, die jeden Wunscherfüllt, gehört mit inzwischen über drei Millionen Videoabrufen zuden erfolgreichsten Angeboten von funk, dem Content-Netzwerk von ARDund ZDF. Entwickelt wurde "Wishlist" von der jungen ProduktionsfirmaOutside the Club im Auftrag von Radio Bremen, MDR SPUTNIK und funk.Die erste Staffel mit zehn Videos wurde im Herbst auf YouTubeveröffentlicht."Wir in der Hauptredaktion Junge Angebote im MDR freuen uns sehr,Teil dieses wunderbaren Projektes, der ersten Mystery-Webserie inDeutschland zu sein, die dann noch dazu mit dem Nachwuchsförderpreisim Rahmen des Deutschen Fernsehpreises ausgezeichnet wurde", sagtJörg Wiesner, Hauptredaktionsleiter Junge Angebote im MDR. "EinFernsehpreis für eine Webserie - das zeigt, welches hervorragendeNiveau die Produktionen für das Content-Netzwerk funk haben. Dasbestätigt auch, dass wir mit unseren fiktionalen Formaten für funkauf dem richtigen Weg sind."Die Mystery-Serie "Wishlist" dreht sich um die Frage: Wie weitwürdest du gehen, damit deine größten Wünsche in Erfüllung gehen? ImZentrum der Handlung steht die App "Wishlist". Sie kann alle Wünscheerfüllen. Doch im Gegenzug fordert sie immer, eine Aufgabe zuerfüllen. Die 17-jährige Mira und ihre Freunde entdecken die App undsind begeistert von ihren Möglichkeiten. Doch bald müssen siefeststellen, dass ihr Handeln Konsequenzen nach sich zieht, die sienie erwartet hätten.Mit dieser Idee hatten sich Marc Schießer, Marcel Becker-Neu undChristina Ann Zalamea ("Hello Chrissy") Ende 2015 bei Radio Bremenbeworben und trafen auf eine Redaktion, die es den YouTubernzutraute, eine zehnteilige Mystery-Serie zu produzieren. Auch FlorianHager, Programmgeschäftsführer von funk, war auf Anhieb von der Ideeüberzeugt, MDR SPUTNIK stieg als weiterer Partner ein. Die ersteStaffel entstand im Laufe des vergangenen Jahres in Wuppertal, derHeimatstadt der Macher, und konnte seit dem Start Ende Oktoberschnell Fans gewinnen. Der "Wishlist"-Kanal auf YouTube hat bereitsüber 100.000 Abonnenten - hier kann man die komplette Serie am Stücksehen, auf Wunsch auch in 4K-Auflösung. Die Rollen sind besetzt mitaufstrebenden Jungschauspielern und bekannten YouTubern. DieHauptrolle Mira spielt Vita Tepel, dabei ist auch Nele Schepe -bekannt aus der Serie "Club der roten Bänder". Mit Gastrollen an Bordsind bekannte Youtuber wie Dagi Bee, Hello Chrissy, MrTrashpack,Davis Schulz und Soraya Ali.www.youtube.de/wishlistserieWeitere Hintergrundinformationen über Wishlist im Radio sowie zurEntstehungsgeschichte finden Sie unterhttp://presse.funk.net/format/wishlist/.Fotomaterial finden Sie unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Birgit Friedrich , Tel.: (0341) 300 6545, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: ©MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell