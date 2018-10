YouSport macht Sportler und Fans zu Videoreportern im Amateursport (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Professionelle Videoaufnahmen dank neuer MultiCam-Funktion- Lars und Sven Bender sind Kampagnengesichter für YouSport- Alle YouSport-Clips ab sofort gebündelt auf YouSport.deMünchen, den 18. Oktober 2018: Deutschlands Amateursportler könnenmit YouSport ab sofort und einfach wie nie Videos auf Profiniveauproduzieren und verbreiten. Die App bietet jetzt eine so genannteMultiCam-Funktion mit drei Smartphones: Eines dient alsFernsteuerung, zwei weitere Geräte sind auf ein Stativ montiert underfassen das gesamte Spielfeld. Der Vorteil: Der Videoreporter mussnicht mehr 90 Minuten hinter der Kamera stehen und sie mitschwenken,sondern kann aus der Entfernung mit einem Klick Szenen aus dem Spiellive mitschneiden. Die Stativsets können unter www.yousport-shop.deerworben werden.Zudem ist YouSport mit dem neuen Video-Portal www.yousport.de dieneue Online-Heimat für Amateursport-Videos. Vereine haben dort dieMöglichkeit, eigene Mannschafts-Channels für ihre Videos anzulegen.Zum Start gibt es eine Online- und Social Media-Kampagne mit denFußballprofis Lars und Sven Bender.YouSport ist eine gemeinsame Initiative von 7Sports,Sportdeutschland.TV und Lars und Sven Bender. 7Sports, dieSportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group, hat die App entwickeltund in die App-Stores gebracht.Zeljko Karajica, CEO von 7Sports: "Mit YouSport wollen wir denAmateursport revolutionieren. In zwei Jahren werden Videoaufnahmen inder großen Masse des Breitensports der Standard sein."Stefan Zant, COO von 7Sports: "Über 600 Vereine halten die bestenSzenen ihrer jeweiligen Sportart bereits heute mit unserer App alsVideo fest: Ohne Vertrag und kostenlos nur per Smartphone. Mit neuerTechnik, mit YouSport.de als neuer Heimat für die Clips und durchPartnerschaften mit Vereinen und anderen reichweitenstarkenPlattformen entwickeln wir die Brandexperience und Qualität vonYouSport konsequent weiter."YouSport-Clips auf FuPa.net, ran.de, kicker.de und Co Neben demneuen Videoportal YouSport.de können Vereine die Video-Clips auch inihren Vereins-Webseiten einbetten. Die besten Clips gibt es auch inden Subbereichen von Sportdeutschland.TV, dem Online-Sportsender desDeutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), ran.de oder kicker.de zusehen. Fußballvereine, die sich auf Fupa.net, einem der größtenAmateurfußballnetzwerke in Deutschland, präsentieren, filmen ihreHighlight-Szenen bereits ausschließlich mit YouSport.Umfangreiche Online- und Social Media-Kampagne mit Lars und SvenBender Der Start von YouSport.de und des Multicam-Features wird durcheine Online- und Social Media-Kampagne begleitet. DieProfi-Fußballspieler Lars und Sven Bender sind zu sehen, wie sie im"Battle of the Benders" in mehreren Sportspielen gegeneinanderantreten. Auch mit der App selbst wurden kurze Clips zuMarketingzwecken produziert. Auf Facebook werden außerdem so genannteMemes eingesetzt, die mit viel Humor Lust auf YouSport und denAmateursport machen. Die Kampagne läuft bis Ende Oktober.Über 7Sports:7Sports vereint das gesamte innovative und digitale Sportportfolioder ProSiebenSat.1 Group. Die Dachmarke für das Sportbusiness desMedienkonzerns setzt auf den Aufbau digitaler Sportplattformen, denAusbau und die 360°-Vermarktungsstärke bei exklusivenSportproduktionen, dem Management von Nachwuchs- und Profisportlernund hochklassigen Sport-Events. 7Sports profitiert von derlangjährigen Erfahrung der ProSiebenSat.1 Group mit beliebtenSportmarken wie ran und der erfolgreichen Akquise von neuenPlattformen wie Sportdeutschland.TV oder 90min. Das ermöglicht idealeSynergien zwischen den einzelnen Sport-Segmenten. Mit derMarketing-Power von ProSiebenSat.1 im Sportumfeld zählt 7Sports zueiner der profitabelsten Plattformen für sport-affine Werbetreibende,Kooperations-Partner, Co-Investoren und Profi-Sportler imdeutschsprachigen Raum. 7Sports ist eine Marke der ProSiebenSat.1Sports GmbH.Pressekontakt:Andrea SpechtKommunikation Sales & DigitalTel.: +49 [89] 95 07-8922Andrea.specht@prosiebensat1.comStefanie PrinzLeiterin Kommunikation Sales & DigitalTel.: +49 [89] 95 07-1199Stefanie.prinz@prosiebensat1.comProSiebenSat.1 Sports GmbHEin Tochterunternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEMedienallee 7D-85774 Unterföhringwww.7sports.deOriginal-Content von: 7Sports, übermittelt durch news aktuell