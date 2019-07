YouPlant - Frische Zimmerpflanzen ohne Botaniker-Sprech / Moderner Online-Shop YouPlant liefert seit dem 10.07.2019 Zimmerpflanzen ohne Zwischenstopp direkt nach Hause (FOTO)

--------------------------------------------------------------YouPlant besuchenhttp://ots.de/MYYERb--------------------------------------------------------------München (ots) -YouPlant, der neue Online-Shop für einfach schöne Pflanzen,verzichtet bewusst auf Botaniker-Sprech. Statt auf unverständlicheBeschreibungen, wird auf die Frische Wert gelegt. Sämtliche Pflanzenwerden ohne wochenlangen Zwischenstopp in Verteilerzentren direkt zumKunden geliefert. Das ist besser für die Pflanzen wie zum BeispielKakteen, Orchideen, Palmen oder Bromelien in Spitzenqualität - unddarüber freuen sich die Kunden.Für jede Pflanze einen TopfJetzt startet YouPlant eine besondere Aktion. Zu jeder bestelltenPflanze erhält der Kunde gratis einen Topf in der Farbe seiner Wahldazu. Außerdem erhalten Kunden für ihre Anmeldung zum Newsletter 5EUR Rabatt.Über YouPlantDas Start-Up mit Sitz in München hat es sich zur Aufgabe gemacht,Pflanzen einfach und leicht verständlich für alle zugänglich zumachen Den Online-Shop gibt es seit Juli 2019. Neben besondererFrische legt YouPlant auch auf ständige Verfügbarkeit der Waren, einsorgfältig ausgewähltes Produktsortiment und eine nutzerfreundlicheOberfläche im OnlineShop besonders viel Wert.Auch auf dem Instagram-Auftritt von YouPlant sprießt und gedeihtes: instagram.com/youplant .Pressekontakt:XouPlant Gmbh & Co KGMarkus Ottpresse@youplant.comOriginal-Content von: YouPlant GmbH, übermittelt durch news aktuell