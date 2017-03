YouGov und Handelsblatt küren CHECK24.de zum Preis-Leistungs-Sieger

München (ots) - Das Marktforschungsinstitut YouGov zeichnet inKooperation mit der Wirtschaftszeitung Handelsblatt CHECK24.de alsInternetportal mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis aus.* YouGovuntersuchte für den "BrandIndex" im Bereich "Digitales Leben" 15Portale, darunter Verivox, idealo und immowelt. CHECK24.de landet aufdem ersten Rang vor preisvergleich.de und günstiger.de.Insgesamt betrachtete YouGov rund 1.000 Marken in 31 Kategorien.Das Marktforschungsinstitut führte dafür im Zeitraum vom 01.02.2016bis 31.01.2017 über 700.000 repräsentative Online-Interviews mitVerbrauchern ab 18 Jahren durch. Das Preis-Leistungs-Verhältnis isteines von sechs Bewertungsdimensionen des YouGov BrandIndex, umMarken aus Verbrauchersicht einzuschätzen.Auch FOCUS zeichnet CHECK24.de als Preis-Leistungs-Sieger ausDEUTSCHLAND TEST und FOCUS küren CHECK24.de ebenfalls zumPreis-Leistungs-Sieger.** CHECK24.de landet auf dem ersten Platz inder Kategorie "Vergleichsportale" vor billiger.de und TopTarif.Für seine Studie untersuchte DEUTSCHLAND TESTSocial-Media-Beiträge zu 1.000 Marken aus 82 Branchen bzw.Produktkategorien. Insgesamt wurden über zehn Millionen Nennungen insozialen Netzwerken zwischen dem 01.07.2015 und dem 30.06.2016 ineinzelne Sätze getrennt und ausgewertet. Es flossen die Häufigkeitder Nennung sowie die positive oder negative Bewertung der Marke ein.*YouGov: http://ots.de/DglRU[abgerufen am 07.03.2017]**FOCUS 46/2016 vom 12. November 2016Über die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt &Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehrals 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell