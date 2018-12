YouGov: Union legt nach CDU-Führungswechsel deutlich zu

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Union hat laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov nach dem Führungswechsel in der CDU deutlich in der Wählergunst zugelegt. In der Erhebung des Instituts im Auftrag des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" gewinnt sie im Vergleich zur letzten Umfrage im Vormonat drei Prozentpunkte und kommt auf 30 Prozent. Das Prozentplus für die Union geht zulasten der Grünen, bei denen sich ein Abflauen des Umfragehochs andeutet: Die Ökopartei kommt aktuell auf 18 Prozent – drei Prozentpunkte weniger als im Vormonat.

Sie wäre damit immer noch zweitstärkste Kraft. Die SPD legt leicht zu: von 15 auf jetzt 16 Prozent. Unverändert ist der Zuspruch für AfD (14 Prozent) und Linkspartei (zehn Prozent). Die FDP fällt leicht von neun auf acht Prozent.

Foto: über dts Nachrichtenagentur