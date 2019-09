YouGov-Umfrage: Preis-Leistungs-Verhältnis bei Smartphones besonders wichtig (FOTO)

München (ots) -- Nur zwölf Prozent der Verbraucher ist High-End-Gerät wichtig- Verbraucher geben für Smartphone bei CHECK24 Shopping im Schnitt330 Euro aus- CHECK24 Shopping: über eine Million Angebote von mehr als 5.000AnbieternFast zwei Drittel (59 Prozent) der Verbraucher ist bei einemSmartphone das Preis-Leistungs-Verhältnis besonders wichtig. Dasergab eine repräsentative Umfrage von YouGov im Auftrag vonCHECK24.*) 42 gaben an, dass für sie die Hauptsache sei, das Handyfunktioniert.Für 18 Prozent der Verbraucher war besonders wichtig, dass dasSmartphone gute Fotos macht. Nur zwölf Prozent gaben an, dass ihrHigh-End-Gerät immer auf dem neuesten technischen Stand sein muss.Sieben Prozent bevorzugen gebrauchte Geräte, um die Umwelt zuschonen.Verbraucher geben für Smartphone bei CHECK24 Shopping im Schnitt330 Euro ausVerbraucher geben für ihr neues Smartphone ohne Vertrag beiCHECK24 Shopping im Schnitt 330 Euro aus.**) Das meistgekaufte Modell2019 kostete im laufenden Jahr durchschnittlich sogar nur 132 Euro.Die Durchschnittspreise der zehn meistgekauften Geräte 2019 liegensogar alle unter 300 Euro."Bei Smartphones ohne Vertrag sind Mittelklassemodelle mit Abstandam gefragtesten", sagt. Dr. Toni Schmidt, Geschäftsführer Shoppingbei CHECK24. "Sie überzeugen Verbraucher ganz offenbar durch eingutes Preis-Leistungs-Verhältnis."CHECK24-Shopping: über eine Million Angebote von mehr als 5.000AnbieternVerbraucher vergleichen bei CHECK24 Shopping über eine MillionAngebote von mehr als 5.000 Onlineshops und bestellen unkompliziertmit nur einem Login über ihr digitales Kundenkonto. Bei Fragen zumBestellvorgang unterstützen die CHECK24-Kundenberater persönlich perTelefon oder E-Mail.*)Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.035 Personenzwischen dem 26.8.2019 und 28.8.2019 teilnahmen. Die Ergebnissewurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerungab 18 Jahren. Basis Netto: Alle Befragten, die ein Handy/Smartphonebesitzen (1.959). Es konnten bis zu drei Antwortoptionen gewähltwerden.**)Durchschnittspreise für 2019 über CHECK24 Shopping bestellteSmartphones ohne Laufzeitvertrag. Stand: 4.9.2019. Liste der zehnmeistgekauften Modelle unter: http://ots.de/CrOu8cÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell