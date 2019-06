Hamburg (ots) -"Alle denken, sobald sie eine Küche betreten, müssen sie sich neuerfinden. Das ist der Druck, den sich leider viele machen. Stress undAufregung gehören aber nicht in die Küche", sagt Yotam Ottolenghi imInterview mit dem Frauenmagazin EMOTION (Heft 7/19 ab morgen imHandel, www.emotion.de). "Ich rate allen: Nimm den Stress raus, dukannst doch auch mehrfach das eine Gericht zubereiten, das du perfektbeherrschst", so der israelisch-britische Star-Koch - und empfiehltfür entspannte Abende nur Gerichte, die gut vorbereitet werdenkönnen. "Acht Fische in der Pfanne anzubraten und die Gäste stehenschon im Flur, ist auch für mich nerviger Stress."Obwohl Ottolenghi nicht nur beruflich gern bewirtet, sondern auchprivat das Essen mit Freunden liebt, genießt er kulinarischeAuszeiten: "Einige meiner besten Mahlzeiten habe ich tatsächlich mitmir allein. Ich mag es, nach der Arbeit nach Hause zu kommen und michmit einem Glas Wein und einem Stück Käse allein hinzusetzen. Das istmein Ritual nach einem Tag voller sozialer Kontakte. Ich genieße dieStille", sagt der 50-Jährige. Auch wenn er Restaurants anderer Köcheals Gast besucht, mag er es unaufgeregt: "Da bin ich lieber anonymund buche unter dem Namen meines Mannes."Ottolenghi betreibt in London zwei Restaurants und mehrere Delis,hat eine Kolumne im "Guardian", ist Verfasser weltweit erfolgreicherKochbücher - eine echte Erfolgsstory. Dass seine Wahl-Heimat die EUverlassen wird, daran kann der Unternehmer nichts Gutes finden: "DerBrexit bereitet mir große Sorgen. Er macht unser Leben komplizierter.Ich habe es mir weder für unser Land noch für unsere Wirtschaftgewünscht. Ich habe viele Mitarbeiter aus den unterschiedlichstenLändern, die sind alle verunsichert. Ich sehe wirklich keinen Vorteilim Brexit."Englands Kater-Stimmung seit dem Brexit-Referendum kann Ottolenghiwohl nicht mindern, aber zumindest für den Hang-over nach einerlangen Partynacht verrät er im EMOTION-Interview das beste Essen:"Basmatireis mit Butter, etwas schwarzem Pfeffer und Parmesan."EMOTION bietet Inspiration und Impulse für Frauen, die ihr Lebenselbstbestimmt gestalten und sich weiterentwickeln wollen. EMOTIONist Teil der INSPIRING NETWORK GmbH & Co. KG. Neben dem FrauenmagazinEMOTION und EMOTION.DE gehört dazu auch das Veranstaltungs- undWeiterbildungsangebot von EMOTION.events sowie das PsychologiemagazinPSYCHOLOGIE BRINGT DICH WEITER und die Philosophie-Zeitschrift HOHELUFT. EMOTION erscheint seit November 2009 in der EMOTION Verlag GmbHmit einer verkauften Auflage von 55.669 Exemplaren (IVW I/2019) zueinem Copypreis von 4,90 Euro.Pressekontakt:Silvia FeistEMOTION Verlag GmbHTel.: 040 / 600 288 724E-Mail: silvia.feist@emotion.deOriginal-Content von: EMOTION Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell