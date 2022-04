York Harbour Metals absolviert in Neufundland mehr als 10.000 Bohrmeter

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia – 7. April 2022 – York Harbour Metals Inc. (das „Unternehmen“) (TSXV: YORK) (OTCPK: YORKF) (Frankfurt: 5DE0) freut sich mitteilen zu können, dass in vier weiteren Bohrlöchern in der Main Mine Zone des unternehmenseigenen Kupfer-Zink-Projekts York Harbour (das „Projekt“) im Westen Neufundlands eine hochgradige Kupfer- und Zinkmineralisierung durchteuft wurde. Das Unternehmen veröffentlicht im Folgenden mit großer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung