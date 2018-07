Yongxing Special Stainless Steel: Schon gehört?

Für die Aktie Yongxing Special Stainless Steel stehen per 23.07.2018 17,25 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Yongxing Special Stainless Steel zählt zum Segment "Stahl".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Yongxing Special Stainless Steel auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Fundamental: Die Aktie von Yongxing Special Stainless Steel gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 16,84 insgesamt 99 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Iron & Steel", der 1329,85 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

