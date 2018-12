Yongxing Special Stainless Steel: Endlich?

Am 03.12.2018 ging die Aktie Yongxing Special Stainless Steel an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 12,93 CNY aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Stahl".

Nach einem bewährten Schema haben wir Yongxing Special Stainless Steel auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Yongxing Special Stainless Steel derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 17,75 CNY, womit der Kurs der Aktie (12,93 CNY) um -27,15 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,96 CNY. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,23 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yongxing Special Stainless Steel liegt bei einem Wert von 9,73. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Iron & Steel" (KGV von 609,73) unter dem Durschschnitt (ca. 98 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Yongxing Special Stainless Steel damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Yongxing Special Stainless Steel. Es gab insgesamt neun positive und ein negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Yongxing Special Stainless Steel daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Yongxing Special Stainless Steel von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.