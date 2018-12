Yongji Printing: Bitte unbedingt beachten

Für die Aktie Yongji Printing aus dem Segment "Kommerzielles Drucken" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shanghai am 28.12.2018 ein Kurs von 9,51 CNY geführt.

Wie Yongji Printing derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yongji Printing. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Yongji Printing ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Containers & Packaging) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 46,95 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 11 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 42,4 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Yongji Printing beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,57 Prozent und liegt mit 0,04 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,53) für diese Aktie. Yongji Printing bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.