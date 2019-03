Yoga wirkt sich günstig auf Diabetes aus (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Baierbrunn (ots) -Auch Menschen mit Diabetes profitieren in der Regel vonYoga-Übungen. "Yoga wirkt sich auf Diabetes günstig aus", erklärt Dr.Holger Cramer von der Klinik für Naturheilkunde und IntegrativeMedizin der Kliniken Essen-Mitte im Apothekenmagazin "DiabetesRatgeber". So tragen Atemtechniken und entspannende Haltungen dazubei, Stress abzubauen, der die Blutzuckerwerte steigen lässt. Ineiner aktuellen Studie half regelmäßiges Üben, erhöhte Blutdruckwertezu senken. Zudem lässt körperliche Aktivität vor allem beidynamischen Yogaformen die Blutzuckerwerte sinken.Grundsätzlich sollten Menschen mit Diabetes erst mit dem Arztsprechen, bevor sie eine neue Sportart starten. "Aber jeder Menschmit Diabetes kann Yoga machen, wenn er die für ihn passende Formwählt", betont Cramer. "Die Bandbreite ist ähnlich groß wie beimBallsport zwischen Minigolf und Fußball", sagt Dr. Ronald Steiner,Sportmediziner und Yogalehrer aus Ulm. Das Spektrum reicht vonleichtem Hatha Yoga bis hin zum sportlichen Jivamukti-Yoga. Wichtigsind für Menschen mit Diabetes unter anderem regelmäßigeBlutzuckerkontrollen, um eine Unterzuckerung frühzeitig zu erkennen.Gegebenenfalls sollte man mit dem Arzt besprechen, ob die Dosis derTabletten oder des Insulins angepasst werden sollte.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 3/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell