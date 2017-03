Yoga trifft Aromatherapie: Ruhe und Kraft atmen mit PRIMAVERA (FOTO)

Oy-Mittelberg (ots) -Mehr als 20 Millionen Menschen weltweit praktizieren Yoga -Tendenz seit Jahren stark steigend. Weil naturreine ätherische Öledie Yoga-Praxis durch ihre atem-vertiefende Wirkung idealunterstützen, hat PRIMAVERA LIFE sein Angebot jetzt um eineYoga-Kollektion erweitert. Durch ihre besondere Mischung und ihrspezielles Wirkprofil intensivieren die Produkte den Atemfluss jedochnicht nur während der Yoga-Stunde, sondern verbessern auch dieEntspannung danach und helfen dabei, die wohltuenden Effekte positivim Alltag zu verankern."Wenn weltweit immer mehr Menschen Yoga machen, um sich in derrastlosen Dynamik ihres Alltags wieder zu erden und Ruhe zu finden,dann ist es für uns als Aromatherapie-Experten nur naheliegend, siedabei mit der Kraft der Natur so gut wie möglich zu unterstützen", soPRIMAVERA-Mitgründerin und -Inhaberin Ute Leube.Das verbindende Element zwischen Aromatherapie und Yoga bildet dieherausragende Rolle der Atmung. "Atmen ist Leben", sagt Chumba Lama,Yoga-Lehrer und Meister des tibetischen Atem-Yogas. "Wohlgerüchestimulieren uns, noch intensiver tief ein- und auszuatmen. Wird dieRaumluft mit natürlichen Essenzen sanft aromatisiert, wird jederAtemzug zum Genuss", so der frühere tibetische Mönch.Mit den neuen Produkten stellt PRIMAVERA LIFE seine umfassendearomatherapeutische Erfahrung zur individuellen Anwendung während,nach und unabhängig von der Yoga-Praxis zur Verfügung. Herzstück derKollektion ist der speziell entwickelte Duft "Yogaflow". Darin sorgtMyrte für eine bewusstere Atmung und neue Kraft. Grapefruit stimmtheiter und stärkt das Selbstvertrauen, Sandelholz wirkt entspannend,ausgleichend und aufbauend. Wie alle Duftmischungen von PRIMAVERALIFE besteht "Yogaflow" zu 100 Prozent aus naturreinen ätherischenÖlen."Angepasst an die jeweiligen Yoga-Übungen sind Naturdüfte derideale Begleiter, um den Blick nach innen zu unterstützen und dabeivitalisierend oder beruhigend auf unser Befinden zu wirken",bestätigt die Psychologin, Aroma-Expertin und YogatherapeutinLara-Marija Vucemilovic, die ätherische Öle daher gern in ihreYoga-Einheiten integriert.Best New Product-Award für das Yogamattenspray von PRIMAVERADie Yoga-Kollektion umfasst neben einer Duftmischung zurRaumbeduftung auch einen Aroma Roll-On für Schläfen und Handgelenkesowie ein Bio Yogamattenspray. Auf der diesjährigen Bio-FachmesseVIVANESS wurde das Spray in der Kategorie Wellness mit dem "Best NewProduct"-Award ausgezeichnet. Dabei überzeugte die Jury neben demangenehmen und aromatherapeutisch wirksamen Duftprofil vor allem dieTatsache, dass die Matte durch das Spray auf natürliche Weise frischund keimfrei bleibt.Auch im Alltag schaffen die Duftmischungen der neuenYoga-Kollektion Inseln der Ruhe. Denn Düfte können in Bruchteilen vonSekunden an Erlebtes und Erlerntes erinnern. Über die Duftlampe odereinen Aromavernebler in der Raumluft verteilt, entsteht einewohltuend-entspannte Atmosphäre auch ohne Yoga-Praxis. Der AromaRoll-On, der direkt auf die Haut aufgetragen wird, sorgt fürharmonische und ruhige Gedanken.Wohltuende Entspannung auch jenseits der Yogamatte"Schnuppern wir im Alltag den Duft, den wir regelmäßig währendunserer Yoga-Praxis verwenden, kann dieser uns nicht nur daswohltuend-entspannte Gefühl nach dem Yoga wieder ins Gedächtnisrufen. Er erinnert uns auch daran, unsere Atemzüge tief auszukostenund uns zu entspannen", so Yoga-Lehrerin und Aroma-ExpertinVucemilovic. Auf diese Weise könnten natürliche Düfte dabei helfen,auch jenseits der Yogamatte Ruhe und eine selbstbewusste Haltung imAlltag zu finden.Weitere Informationen erhalten Sie hier:http://www.primaveralife.com/news/bio-yogamattenspray-auszeichnung/http://www.primaveralife.com/news/aromatherapie-bereichert-yoga/http://www.primaveralife.com/news/tibetisches-atem-yoga/UNTERNEHMENFür PRIMAVERA LIFE sind seit 30 Jahren die Liebe zur Natur und derRespekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in derUnternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 %naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- &Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handelndas durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationaleCSR-Projekte (= Corporate Social Responsibility) zum festenBestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmenmit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethischeGeschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise,unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt dieWeiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel,die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität undReinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit desAnbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendetRohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau undunterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, dieArtenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreieSchädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnikeinsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage.Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischenInhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahrenausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichenKonservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffenhergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt amFirmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtlicheProdukte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sindbei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immermöglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.Tierversuche sind für PRIMAVERA völlig ausgeschlossen: Noch niewurden an Tieren nach 1979 getestete Inhaltsstoffe verwendet und keinProdukt je an Tieren getestet. Dafür steht das Markenzeichen Hase mitschützender Hand auf den Produkten.Darüber hinaus hat PRIMAVERA sein komplettes Naturkosmetik- undPflege-Sortiment mit NATRUE zertifiziert. Die Vorteile:Uneingeschränkte Transparenz für den Verbraucher und klareInformation über tatsächliche Bio-Anteile in der Kosmetik. DieProdukte werden in drei Qualitätsstufen unterteilt: Naturkosmetik,Naturkosmetik mit mind. 70% Bio-Anteil und Bio-Kosmetik mit mehr als95% Bio-Anteil.Die PRIMAVERA Produkte sind im Bio- und Reformhaushandel, inApotheken, in Naturkosmetikfachgeschäften, in Kosmetikinstituten,Spas, ausgesuchten Drogerien und Parfümerien erhältlich. WeitereInformationen über PRIMAVERA LIFE unter www.primaveralife.comUnseren Kurzfilm finden Sie unterwww.primaveralife.com/de/ueber-uns.