Ynvisible Interactive: Knackt die Aktie die 1-Dollar-Marke?

Nach der viermonatigen Seitwärtsphase schaffte es der Kurs der Ynvisible Interactive Aktie, weiter Fahrt aufzunehmen. An den Tiefpunkten der Seitwärtsphase bildete sich eine Unterstützung bei 0,16 USD. Nach Durchbrechen des gleitenden Durchschnittes bildete sich das neue Zwischenhoch von 0,4 USD. Dieses Hoch hielt jedoch nicht lange an und der Kurs näherte sich den Gleitenden Durchschnitten wieder an.