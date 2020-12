Ynvisible Interactive Inc.: Warten auf den Ausbruch

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Aktie der Ynvisible Interactive Inc. korrigiert noch immer den steilen Anstieg, der am 3. Dezember knapp oberhalb der 50-Tagelinie begonnen hatte. In einer extrem steilen Bewegung war die Aktie anschließend bis zum 7. Dezember auf ein neues Hoch bei 0,576 Euro vorgedrungen.

Seitdem hat sich im Chart ein Dreieck ausgebildet. Es wird auf der Unterseite durch den kurzfristigen Aufwärtstrend



