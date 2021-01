Ynvisible Interactive Inc.: Die Überhitzung wird abgebaut

Seit Anfang Dezember hat die Aktie der Ynvisible Interactive Inc. ihren Anstieg stark beschleunigt. Am 7. Dezember wurde bei 0,576 Euro ein neues Hoch ausgebildet, das anschließend in einer langen Seitwärtsbewegung korrigiert wurde. Kurz bevor der 50-Tagedurchschnitt erreicht wurde, starteten die Bullen eine neue Rallye.

Sie trieb den Kurs bis zum 26. Januar auf ein neues Hoch bei 1,315 Euro.



