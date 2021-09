Ynvisible Interactive-Aktie: Das macht Laune!

Die ausgelaufene Woche kannte an der Börse so manche Comeback-Story. Eine davon schrieb die Ynvisible Interactive-Aktie, die sich nach langer Abwärtsbewegung am Freitag um 14,7 Prozent in die Höhe schwingen und immerhin die Marke bei 0,40 Euro erreichen konnte. Das passierte natürlich nicht ganz ohne Grund.

Das Unternehmen teilte mit, die Produktion von Displays für seinen Partner Electroninks aufgenommen zu haben. Letzter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



