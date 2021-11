Ynvisible Interactive-Aktie: Was für ein Knall!

Die Aktie von Ynvisible Interactive ist zum Ende der vergangenen Woche förmlich explodiert. Am Freitag startete der Wert mit Kursen von 0,38 kanadischen Dollar (CAD) in den Handel und beendete den Handel beim Tageshoch von 0,55 CAD. Das führte zum seltenen Phänomen, dass der Eröffnungskurs beim Tagestief und der Schlusskurs beim Tageshoch lag, was ein Indiz für einen starken Bullenmarkt ist.

