Ynvisible Interactive-Aktie: Ein Unternehmen mit Zukunft?

Ynivisible Interactive ist in Kanada beheimatet. Der Konzern produziert und verkauft Elektrochromen. Die gedruckten Displays des Unternehmens werden in der Herstellung hochskaliert und in erweiterbare Produktlösungen wie Verpackungsetiketten, Smart Cards und Elektrogeräte für den Heimgebrauch eingebettet. Die Firma vertreibt speziell für den Kunden ausgerichtete elektrische Displays und Anzeigen für alltägliche Gegenstände.

Der Konzern Innoscentia hat Ynvisible-Displays für seine dynamischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung