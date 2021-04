Ynvisible Interactive-Aktie: Unterkante wird nochmals angelaufen!

Ynvisible Interactive-Aktie: so wie es scheint wird bei dem in Kanada ansässigen Unternehmen, das im Bereich der gedruckten Elektronik tätig ist, nochmals die Unterkante der Range angelaufen. Denn in den letzten Handelswochen/Monaten hat sich eine Seitwärtsphase eingestellt. Die Unterkante dieser ist etwa bei 0,65 EUR zu finden.

Die Oberkante kann mit 1,36 EUR angegeben werden. Innerhalb dieser Range rangiert Ynvisible Interactive ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung