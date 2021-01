Ynvisible Interactive Aktie: Sie hat es schon wieder getan!

Die Aktie der Ynvisible Interactive Inc. ist im Dezember nach oben ausgebrochen. Innerhalb von drei Tagen schnellte der Kurs um mehr als 150 Prozent in die Höhe und überwand dabei auch die 0,50-Euro-Marke. Der überkaufte Zustand wurde daraufhin über die Zeit und nicht über den Kurs korrigiert, was zu einer Seitwärtsphase führte. In dieser Woche ist der Kurs unter einem großen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung