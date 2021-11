Ynvisible Interactive-Aktie: Gelingt den Bullen die Wende?

Für die Bullen stellte der 50-Tagedurchschnitt bei der Ynvisible-Interactive-Aktie seit dem Juni eine Hürde dar, die einfach nicht zu überwinden war. Insgesamt dreimal rannten die Käufer vergeblich gegen diesen Widerstand an. Erst beim vierten Mal gelang der Durchbruch. In der Spitze stieg der Wert bis auf 0,359 Euro an und auch der Schlusskurs wurde mit 0,320 Euro über dem 50-Tagedurchschnitt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung