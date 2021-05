Ynvisible Interactive-Akite: Das darf jetzt nicht passieren!

Das ohnehin schon angeschlagene Chartbild der Aktie der Ynvisible Interactive Inc. hat sich in der vergangenen Woche nochmals deutlich verschlechtert. Seit der Wert am 26. Januar auf ein Hoch bei 1,315 Euro vordringen konnte, bestimmt eine kräftige Abwärtsbewegung das Bild. Sie ließ den Kurs bis zum 9. März bereits auf ein Tief bei 0,612 Euro zurückfallen.

Zwar drangen die Bullen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung