Ynvisible-Aktie: War das abzusehen?

Die Ynvisible-Aktie machte ihrem Namen an der Börse lange Zeit alle Ehre und war für viele Anleger so gut wie unsichtbar. Das änderte sich in den letzten Wochen, als endlich ein tatsächlicher großflächiger Einsatz für die smarten Displays des Konzerns abzusehen war. Innoscentia kündigte in Kanada an, auf die Technik von Ynvisible für die Umsetzung von smarten Lebensmitteletiketten zurückgreifen zu wollen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



