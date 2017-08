Yiwu lädt internationale Käufer zu einer Made-in-China-Messe im Oktober ein

- Globales Ziel für Yiwu - dem Weltzentrum für KleinwarenYiwu, China (ots/PRNewswire) - Vom 21.-25. Oktober 2017 wird imYiwu International Expo Center die 23. Messe für Kleinartikelabgehalten, zu der weltweite Käufer, Großhändler, Einzelhändler,Zwischenhändler, Import-Export-Unternehmen und Online-Händlereingeladen sind. Es wird 14 Ausstellungskategorien geben: Hardware,elektromechanische Anlagen, elektronische und elektrische Geräte,intelligente Lebensstilprodukte, Alltagsgegenstände, Kunsthandwerk,Bürobedarf, Sportartikel und Outdoor-Bedarf, Bekleidung und Schuhe,Strickwaren, Zierde und Accessoires, Spielwaren, Heimtierbedarf undAutozubehör. Die China Yiwu International Commodities Fair (YiwuFair) ist die größte Exportmesse Chinas und findet bereits seit 22Jahren statt.Binnen weniger Jahrzehnte hat sich Yiwu von einer unbekanntenostchinesischen Stadt in eine florierende Online-Handelsstadtentwickelt, die mittlerweile auch als Weltzentrum für Kleinwarenbezeichnet wird. Dank starker Investitionen in die Infrastruktur undfortschrittlicher Geschäftstätigkeiten ist Yiwu auf dem Weg, eininternationales Kaufhaus für Kleinwaren zu werden.Güterzüge entlang der neuen SeidenstraßeSeit November 2014 hat China nacheinander 9 neue Zugverbindungeneingeführt, die Yiwu mit Städten entlang der neuen Seidenstraßeverbindet, so z. B. Madrid, Teheran, Tscheljabinsk, Masar-e Scharif,Riga, Minsk, London und Prag. Infolgedessen stieg der Export von Yiwunach Länder an der neuen Seidenstraße im vergangenen Jahr um 4,86 %.Das sind insgesamt 17,95 Milliarden Dollar, die 51,78 % des gesamtenExportanteils der Stadt ausmachen.Das Kaufhaus für Länder entlang der neuen SeidenstraßeMit den 1,5 Milliarden Dollar an Fördermitteln für dieInfrastruktur der neuen Seidenstraße möchte Yiwu mehrere Bauprojektebeschleunigen. Hierzu zählen das Zuglogistikzentrum,Straßenverkehrszentrum, nationale Logistikzentrum,Straßenhafen-Logistikzentrum, internationaleLogistiküberwachungszentrum und der Zugverkehrsknotenpunkt. Yiwu wirdzudem eine Freihandelszone für Kleinwaren schaffen, um den Exportanzuregen.Der Online-Handel wird weiter ausgebautAls aktivste Stadt Chinas im Bereich Online-Handel erzielte Yiwuim Jahre 2016 ganze 26,49 Milliarden Dollar. Damit erhielt Yiwu alseinzige Stadt Chinas die Genehmigung, eine Modellstadt für denOnline-Handel zu bauen. Derzeit verfügt die Stadt über 255.000Online-Shops. Das Paketversandvolumen macht ein Drittel desLandesvolumens aus. Und auf den zahlreichen Märkten in Yiwu, dieinsgesamt 6,4 Millionen Quadratmeter einnehmen, werden mehr als 2,1Millionen verschiedene Kleinartikel angeboten. Die Stadt kann seitnunmehr 26 Jahren stolz von sich behaupten, die beste HändlerstadtChinas für Kleinwaren zu sein.Nähere Informationen unter http://en.yiwufair.com/.Pressekontakt:Joshua ZhongYiwu China Commodities City Exhibition Co., Ltd.+86 579-85415525zy@yiwufair.comOriginal-Content von: Yiwu China Commodities City Exhibition Co.,Ltd., übermittelt durch news aktuell