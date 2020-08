Ying Li Real Estate: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Ying Li Real Estate weist am 23.08.2020, 02:00 Uhr einen Kurs von 0.085 SGD an der Börse Singapore auf.

Unsere Analysten haben Ying Li Real Estate nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Ying Li Real Estate erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -31,45 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -2,44 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -29,01 Prozent im Branchenvergleich für Ying Li Real Estate bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,44 Prozent im letzten Jahr. Ying Li Real Estate lag 29,01 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ying Li Real Estate wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Ying Li Real Estate auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 5,6 und liegt mit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: ) von 24,41. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Ying Li Real Estate auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

