Yiling Pharmaceuticals investiert 20 Millionen USD in HealthWatch

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Die Investition soll die Weiterentwicklung der Technologie fürintelligente medizinische IoT-Kleidung, die Produktkommerzialisierungund die Expansion in den chinesischen Markt fördernHealthWatch (http://www.personal-healthwatch.com), einisraelisches Unternehmen, das die weltweit erste Technologie fürintelligente medizinische Kleidung entwickelt hat, gab heute bekannt,dass das an der China Shenzhen Stock Exchange gelistete UnternehmenYiling Pharmaceuticals 20 Millionen USD in HealthWatch investierenwird. Davon sollen 15 Millionen USD für den Kauf eines 23-prozentigenAnteils von HealthWatch verwendet und damit die Weiterentwicklungseiner intelligenten medizinischen IoT-Bekleidungslinie gefördertwerden. Weitere 5 Millionen USD sollen in die chinesischenVertriebsrechte investiert werden, indem Yiling Pharmaceuticals inChina eine Tochtergesellschaft gründet und in diese investiert, umdie Produktkommerzialisierung zu überwachen und den Einstieg in denchinesischen Markt zu beschleunigen.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/455077/HealthWatch_Garment.jpg )HealthWatch hat das einzige von der CE und FDA zugelassenemedizintechnische Kleidungsstück entwickelt, das laufend EKG- undandere Vitalwerte überwacht ? und das mit einer Qualität, die bislangaußerhalb von Krankenhäusern nicht erreicht werden konnte. Dieverarbeiteten medizinischen Daten des Trägers werden in Echtzeit zurPrüfung und Auswertung an ein Smartphone und/oder an einemedizinische Fachkraft gesendet. Die bequemen, maschinenwaschbarenKleidungsstücke von HealthWatch liegen einer patentiertenTextilsensor-Technologie zugrunde und sollen Trägern dabei helfen,gesund und unbesorgt zu bleiben, ohne dabei an Lebensqualitäteinzubüßen.Angesichts der Tatsache, dass Herzerkrankungen weltweit dieTodesursache Nummer eins sind, ermöglicht das VorzeigemodellMasterCaution (https://www.youtube.com/watch?v=4k4NUsFZWNE)® vonHealthWatch eine frühzeitigere Erkennung akuter kardialer Ereignissewie Ischämie und Herzrhythmusstörungen, bevor diese lebensbedrohlichwerden. Das Kleidungsstück liefert außerdem bei plötzlichenVitalwertänderungen, Atembeschwerden, Bewegungsmangel undbesorgniserregenden Temperaturänderungen nutzbare Echtzeit-Daten.Indem MasterCaution eine bequemere, freundlichere und effizientereMethode zur Patientenüberwachung bietet, kann es medizinischeEinrichtungen dabei unterstützen, Krankenhausaufenthalte, erneuteEinlieferungen und damit zusammenhängende Kosten zu reduzieren.Die bahnbrechende Plattformtechnologie von HealthWatch ermöglichteine nahtlose Integration dreidimensionaler Textilsensoren in dasKleidungsstück. Dies sorgt den ganzen Tag über für Tragekomfort undeine mühelose Überwachung. Die kinderleichte Methode derwiederholten Elektrodenplatzierung, die weder Rasieren nochmedizinisches Fachpersonal erfordert, eignet sich hervorragend zurFernüberwachung. Die Plattformtechnologie lässt sich dank der neuenintegrierten Biosensoren, die in der Lage sind, zusätzlicheGesundheitswerte zu messen, darüber hinaus leicht an weitereMarktanforderungen und klinische Anwendungen anpassen."Wir freuen uns, dass Yiling sowohl als Investor als auch alsStrategiepartner für China zu HealthWatch stößt. Diese bedeutendeInvestition wird unser Ziel, einen neuen Standard der häuslichenFernüberwachung zu setzen, durch eine Verbesserung der Qualität, derHandhabung und der digitalen Gesundheitsfunktionen tragbarerTechnologie unterstützen", so Guy Neev, CEO von HealthWatch."Da in China alle 10 Sekunden ein Mensch an einer Herzerkrankungstirbt, besteht ein riesiger Bedarf an Lösungen für einefrühzeitigere Erkennung lebensbedrohlicher kardialer Ereignisse." Diestrategische Zusammenarbeit mit Yiling wird die Einführung vonMasterCaution® in den für uns äußerst wichtigen chinesischen Marktbeschleunigen", so Dr. Yoram Romem, Gründer und Vorstandsvorsitzendervon HealthWatch.Über HealthWatchHealthWatch ist ein israelisches IoT-Unternehmen, das die weltweiterste Technologie für intelligente medizinische Kleidung entwickelthat. Die von der FDA und CE zugelassenen, maschinenwaschbaren undbequemen Kleidungsstücke messen dank ihrer patentiertenTextiltechnologie EKG- und weitere Vitalwerte, und das mit einerQualität, die es bislang außerhalb von Krankenhäusern nicht gegebenhat. Die medizinischen Daten werden an eine Smartphone-App und andie Cloud übertragen, damit Fachärzte den Zustand ihrer Patientenfernüberwachen können. Die Bereitstellung nutzbarer Daten inEchtzeit versetzt sowohl Patienten als auch Pflegekräfte in die Lage,schwere Erkrankungen zu erkennen, bevor sie lebensbedrohlich werden.Weitere Informationen erhalten Sie aufhttp://www.personal-healthwatch.comInformationsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=4k4NUsFZWNEPressekontakt:Guy NeevCEO+972 54 8006200guy.n@personal-healthwatch.comoderNir ZalikPublic Relations+972 52 4004129nir@km-ir.co.il