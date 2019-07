Yili wird als drittwertvollste Lebensmittelmarke der Welt und wertvollste Lebensmittelmarke Asiens eingestuft

Hohhot, China (ots/PRNewswire) - Yili Group, das größteMolkereiunternehmen Asiens, rangiert im jährlich herausgegebenenAnnual Report on the World's Most Valuable Food and Soft DrinkBrands, der von Brand Finance am 10. Juli veröffentlicht wurde, aufPlatz drei der 50 wertvollsten Lebensmittelmarken der Welt. Dieebenfalls von Brand Finance publizierte "Top 10 Most Valuable DairyBrands"-Liste zeigt, dass Yili seinen Status als wertvollsteMolkereimarke Asiens behaupten konnte, und im zweiten Jahr in FolgePlatz zwei bei den globalen Molkereimarken belegt."Es ist eine Ehre, von Brand Finance in dieser Weise ausgezeichnetzu werden", erklärt Yipeng Zhang, VP der Yili Group. "Unser Erfolglässt sich nicht nur auf die 'Smart Dairy'-Strategie zurückführen,die zur Steigerung unseres Markenwerts beigetragen hat, sondern auchauf das gemeinsam mit unseren internationalen Partnern gestaltete'Global Health Ecosystem', was uns ermöglicht hat, ein stabilesWachstum zu erzielen".Yili hat das auf weltweite Gesundheit ausgerichtete Ökosystem undseinen globalen Markenwert durch das WISH-System gefördert, das sichaus vier Perspektiven auf die Gesundheit und das Wohlergehen desEinzelnen fokussiert:- Win-Win-Ergebnisse in der gesamten Industriekette: Yili hat dieRolle als Vorreiter für die Entwicklung einer umweltfreundlichenIndustriekette übernommen, und wurde von den Vereinten Nationen undvom internationalen Fachverband als "bester Umsetzer des Konzeptssoziale Werte und Klimaschutz" gewürdigt.- Qualität und Innovation: Yili hat sämtliche Produktionskräftegebündelt, um die Verbrauchersicherheit zu gewährleisten. YilisGeschäftsbereiche Flüssigmilch, Milchpulver, Joghurt undKaltgetränke sind gemäß Norm FSSC 22000 zur Gewährleistung derLebensmittelsicherheit bei der Erzeugung von Lebensmittelnzertifiziert.- Soziales Engagement: Yili setzt sich für den Nachwuchs und dieFörderung der Jugend ein, und unterstützt die gesunde Entwicklungder Gemeinschaft. Yilis indonesische Tochtergesellschaft nahm imMai an der Wohltätigkeitsinitiative "One Million Help" derIndonesian Children Cancer Foundation in Jakarta teil und hatsämtliche Erlöse aus dieser Benefizaktion gespendet.- Ernährung und Gesundheit: Yili führt gemeinsam mitHochschulinstituten und Forschungszentren, unter anderem derUniversität Wageningen in den Niederlanden und der LincolnUniversity in Neuseeland, lebensmittelwissenschaftliche Studiendurch, um den Menschen weltweit Verbesserungen bei Ernährung undGesundheit zu ermöglichen.Als führendes Unternehmen der Milchwirtschaft setzt Yili sichvollumfänglich für die Förderung des "Global Health Ecosystem" ein,um mit "chinesischer Weisheit" zur Entwicklung der Weltgesundheitbeizutragen.Informationen zu YiliDie Yili Group hat sich seit ihren Anfängen im Jahr 1956 mit über60 Jahren an Erfahrung zu Chinas größtem Unternehmen derMilchwirtschaft entwickelt. Heute rangiert Yili auf Platz eins der2018 Rabobank "Global Dairy Top 20" in Asien und ist das einzigeMolkereiunternehmen, das sowohl die Sommer- als auch dieWinterolympiade beliefert hat. Yili will mit Hilfe von Technologiedie weltweit führende Plattform für F&E und Forschungskooperationenzwischen Industrie und universitärer Forschung für die HealthFood-Branche aufbauen. Das Unternehmen wurde im UN Global Compact derVereinten Nationen, der weltweit größten Initiative fürunternehmerische Nachhaltigkeit, 2017 mit der Auszeichnung "BestPractices in China zur Umsetzung der Ziele für nachhaltigeEntwicklung (SDGs)" gewürdigt und belegt 2019 Platz drei unter den"Top 50 Most Valuable Food Brands in the World" von Brand Finance.Die Gruppe hat proaktiv die Beschaffung von qualitativ hochwertigerMilch aus den "Golden Belt"-Regionen in Asien, Europa, Ozeanien undNord- und Südamerika geplant und will zum weltweitvertrauenswürdigsten Anbieter für gesunde Lebensmittel aufsteigen.Pressekontakt:Liu Yu+86-10-5864-0418press.office@yili.com,Foto - https://mma.prnewswire.com/media/948839/Yili_Ranking.jpgOriginal-Content von: Yili Group (China), übermittelt durch news aktuell